Zuckerberg planeia lançar rival do Twitter e mudar padrão da Internet

Documentos da Meta revelam que Mark Zuckerberg planeia transformar os padrões online com o Project 92 (P92), uma app inspirada no Twitter, que é interoperável com outras plataformas via ActivityPub.

A empresa-mãe do Facebook, do WhatsApp e do Instagram, a Meta, está a trabalhar numa plataforma de mensagens curtas para competir com o Twitter, com o nome de código Project 92 (P92). A grande diferença é que não será necessário deixar de usar outras redes sociais ou criar mais contas para experimentar a P92 porque a nova app será interoperável com outros serviços.

Ou seja, vai ser possível aceder à P92 mantendo os seguidores e informação que se tem noutras plataformas online, desde gigantes como o Instagram a projectos descentralizados como o Mastodon.

Há semanas que rumores sobre a P92 circulam online. A informação, que ainda não foi confirmada oficialmente, ganhou mais credibilidade esta quinta-feira depois de um jornalista do site online The Verge obter e partilhar imagens e detalhes projecto. O PÚBLICO contactou a equipa da Meta para mais informação, mas não obteve resposta até à hora de publicação deste artigo.

Segundo o The Verge, que cita o director de produto da Meta, Chris Cox, a nova app começou a ser desenvolvida em Janeiro. Actualmente, a empresa está a recrutar figuras públicas, como a Oprah Winfrey e o Dalai Lama, para testar a plataforma que se baseia no ActivityPub, um protocolo online que foi introduzido em 2018 pelo W3C (World Wide Web Consortium), o consórcio responsável por promover padrões da Internet, para criar uma rede digital com menos muros.

Uma Internet sem muros

O objectivo do ActivityPub é estabelecer um novo padrão de Internet em que todas as redes sociais e plataformas de partilha de conteúdo estão ligadas entre si. Pode-se comparar o formato a programas de mensagens tradicionais, como o Messenger ou sistemas de e-mail, em que pessoas com contas de empresas diferentes (Gmail ou Outlook, por exemplo) conseguem falar entre si. É algo que legisladores da União Europeia pedem há anos e querem tentar impor com o novo Regulamento dos Mercados Digitais.

O conceito, que também é apoiado por organizações como a Mozilla Foundation (Mozilla Firefox) e o Medium, é interessante para a Meta que continua a investir muitos recursos na criação do metaverso, um novo mundo virtual, a três dimensões, em que tudo está interligado. O ActivityPub é regido por protocolos abertos em vez de plataformas fechadas.

Foto Imagem do P92 partilhada pelo TheVerge DR

Numa apresentação citada pelo The Verge, porém, Chris Cox prefere vender o P92 como uma resposta a pedidos de “criadores e figuras públicas interessadas numa plataforma que é liderada de forma sã”, aludindo às críticas do Twitter, que passou por várias mudanças desde que Elon Musk assumiu o controlo da plataforma.

De acordo com documentos internos da Meta, é possível que a app se venha a chamar Threads (fios, em português), uma referência à sequência de respostas a uma dada publicação online. Em vez de “What’s Happening?” (inglês para O que está a acontecer?), o P92 usa o slogan “What’s your take?” (Qual é a tua/sua opinião?) para motivar as pessoas a partilharem as suas ideias.