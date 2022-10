Metaverso: Zuckerberg perde dinheiro, mas ganha dados

Mark Zuckerberg não vai desistir do metaverso. Um ano depois de o dono do Instagram e do WhatsApp mudar o nome da empresa-mãe (de Facebook para Meta) para sinalizar a sua ambição de ajudar a criar o metaverso – um mundo digital mais imersivo que deve substituir a Internet nos próximos anos – a empresa continua a investir no projecto apesar de já ter perdido 27 mil milhões de euros na divisão de “laboratórios de realidade”, onde são criados produtos e ferramentas de realidade virtual e aumentada, desde 2019.