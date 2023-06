Seria inédito o SIRP deixar de ter confiança do maior partido da oposição?

A frase

Caso não ocorra qualquer demissão, passará a ocorrer um facto inédito em toda a democracia portuguesa: a direcção do Sistema de Informações da República Portuguesa (SIRP) deixará de ter a confiança do maior partido da oposição Luís Montenegro, presidente do PSD

O contexto

O presidente do PSD escreveu uma carta ao primeiro-ministro, exortando-o a demitir a secretária-geral do SIRP e a rever o modelo de fiscalização dos serviços de informações, na sequência da intervenção do Serviço de Informações e Segurança (SIS) para reaver o computador de um ex-adjunto do ministro João Galamba, na noite do dia 26 de Abril.

Os factos

De acordo com a lei, o secretário-geral do SIRP é nomeado mediante despacho do primeiro-ministro e após audição na Assembleia da República. A legislação não determina que essa escolha seja feita por consenso ou após auscultação do maior partido da oposição, mas na história recente dos serviços de informação em Portugal verifica-se que houve essa articulação entre PS e PSD.

O SIS é o serviço mais antigo, foi criado em 1985, e o Serviço de Informações Estratégicas de Defesa em 1995. Só em 2004, após uma alteração à lei, foi criado, sob tutela directa do primeiro-ministro, o cargo de secretário-geral do SIRP. A primeira pessoa a ocupar esse lugar foi Domingos Jerónimo, durante alguns meses, e depois o magistrado Júlio Pereira, entre 2005 e 2017. O actual Governo escolhe então o diplomata José Júlio Pereira Gomes para o cargo, mas este acaba por não tomar posse. Perante notícias vindas a público sobre a forma como Pereira Gomes dirigiu a Missão de Observação Portuguesa ao Processo de Consulta da ONU em Timor-Leste, nomeadamente, o processo de retirada dos observadores portugueses, o próprio indigitado acaba por renunciar ao cargo para o qual estava a ser apontado.

É então que António Costa escolhe outra diplomata, Graça Mira Gomes, então embaixadora junto da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE), em Viena. Todos estes nomes foram discutidos entre PS e PSD. Aliás, quando anuncia que Mira Gomes seria a próxima secretária-geral do SIRP, a nota do Governo refere que “o primeiro-ministro informou o líder do principal partido da oposição, dr. Pedro Passos Coelho, desta indigitação”.

Júlio Pereira, que teve um mandato muito longo, esteve envolvido em alguns escândalos como o caso Jorge Silva Carvalho, ex-director do SIED julgado por violação do segredo de Estado, abuso de poder e ainda devassa da vida privada. Mas PS e PSD nunca lhe retiraram confiança política.

Em suma

É verdade que seria inédita a retirada de confiança política por parte do maior partido da oposição à secretária-geral do SIRP.