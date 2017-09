António Costa escolhe Graça Mira Gomes para chefiar "secretas"

A embaixadora Graça Mira Gomes é a nova secretária-geral do Sistema de Informações da República (SIRP), sabe o PÚBLICO. O nome foi enviado pelo primeiro-ministro, António Costa, esta segunda-feira à tarde, à Assembleia da República, para que ela seja ouvida antes de iniciar funções.

A nova secretária-geral do SIRP está colocada como embaixadora portuguesa junto da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE), em Viena, desde 2015. Antes esteve em Bruxelas, na Representação Permanente de Portugal junto da União Europeia (Reper) como representante no Comité de Políticas de Segurança (Cops) da União Europeia. É mulher de João Mira Gomes, antigo secretário de Estado da Defesa Nacional.

Como secretária-geral do SIRP, Graça Mira Gomes substituirá assim Júlio Pereira no cargo por este ocupado desde 2005. A embaixadora é o nome encontrado pelo primeiro-ministro depois de, em Maio, ter indicado para este lugar o também diplomata José Pereira Gomes, que acabou por se declarar indisponível para o cargo, devido à polémica criada em torno do seu desempenho quando, em 1999, chefiou a Missão de Observação Portuguesa ao Processo de Consulta da ONU em Timor Leste.

António Costa pretende, com esta escolha de uma diplomata com um percurso “sólido” e “discreta”, enterrar a polémica surgida no início do Verão, quando indicou o embaixador Pereira Gomes para o cargo do qual Júlio Pereira terá pedido para sair logo que o actual Governo tomou posse.

Depois de ano e meio de espera, Júlio Pereira viu a escolha de um sucessor abalada pelo forte ataque desferido pela eurodeputada do PS Ana Gomes à nomeação de Pereira Gomes. Ana Gomes, que em 1999 era directora da Secção de Interesses Portugueses na Embaixada da Holanda, em Jacarta - viria a ser, depois, embaixadora de Portugal na capital indonésia - acompanhou de perto todo o processo de independência de Timor-Leste em 1999.

Em artigo publicado no Diário de Notícias, Ana Gomes afirmou que Pereira Gomes não inspirava confiança e acusava-o de ter abandonado Timor-Leste após o referendo sobre a independência daquele país, no momento em que milícias pró-Indonésia se recusavam a aceitar os resultados.

Na sequência do texto de Ana Gomes, o jornalista do PÚBLICO Luciano Alvarez, que esteve como enviado em Timor-Leste durante e depois do referendo, tomou posição em texto de opinião, confirmando a acusação feita por Ana Gomes.

Com a polémica em crescendo, o próprio embaixador Pereira Gomes acabou por rejeitar o convite que o primeiro-ministro lhe dirigira e a 7 de Junho e emitiu um comunicado, no qual afirmava: “Importando salvaguardar a dignidade do cargo de Secretário-Geral do SIRP de toda e qualquer polémica, que naturalmente se repercutiria negativamente no exercício das suas funções, resolvi comunicar a S. Exa. o primeiro-ministro a minha indisponibilidade para aceitar o cargo para que me havia convidado, agradecendo-lhe a confiança em mim depositada”.

Em resposta a Pereira Gomes, o primeiro-ministro emitiu também um comunicado, garantindo: “Quero (...) agradecer a aceitação do convite para o exercício das exigentes funções de Secretário-Geral do SIRP e manifestar o meu respeito pela forma digna como agora me comunicou a sua indisponibilidade para exercer estas funções, decisão que não posso deixar de aceitar.”

