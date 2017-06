Pereira Gomes afirma "indisponibilidade" para chefiar as secretas

O gabinete do primeiro-ministro divulgou esta quarta-feira uma carta de José Júlio Pereira Gomes em que o embaixador afirma a sua “indisponibilidade para aceitar o cargo” de secretário-geral dos Serviços de Informações da República Portuguesa, para o qual António Costa o indigitara no início de Maio. Cerca de 40 minutos depois, emitiu um comunicado em que explica as diligências efectuadas e defende a actuação do embaixador em 1999, em Timor, e reafirma "a confiança que justificou a sua indigitação".

“Importando salvaguardar a dignidade do cargo de secretário-geral do SIRP de toda e qualquer polémica, que naturalmente se repercutiria negativamente no exercício das suas funções, resolvi comunicar a S. Exa. o Primeiro-Ministro a minha indisponibilidade para aceitar o cargo para que me havia convidado, agradecendo-lhe a confiança em mim depositada”, escreve o embaixador em Estocolmo.

Pereira Gomes refere-se à polémica dizendo terem sido “suscitadas reservas” à sua indigitação devido à forma como dirigiu a Missão de Observação Portuguesa ao Processo de Consulta da ONU em Timor Leste (MOPTL), “em particular, o processo de retirada dos observadores portugueses”.

Segundo o seu entendimento, a MOPTL tinha, “nos termos dos ‘Acordos de Nova Iorque’, como mandato único observar ‘todas as fases operacionais do processo de consulta’, desde o planeamento operacional até à votação, inicialmente fixada para 8 de Agosto”. “Não dispunha de qualquer capacidade de defesa própria e muito menos de defesa dos timorenses”, afirma.

Foi a partir dessa data que a situação em Timor-Leste se complicou e começou a colocar em causa a retirada da missão do território. Escreve Pereira Gomes: “O processo de retirada dos observadores portugueses vem a decorrer num contexto de violência generalizada, iniciada a 4.9.1999, data em que a sede da Missão é atacada e somos obrigados a buscar refúgio na UNAMET. Assumi então a responsabilidade, que também fazia parte do meu mandato, de tudo fazer para trazer de volta, com vida, todos os observadores, cumprindo, de resto, aquilo que foi antecipadamente planeado com o MNE”.

É a partir daqui que o chefe daquela missão diplomática começa a sua defesa explícita em relação às críticas de que tem sido alvo, desde logo de Ana Gomes, então embaixadora de Portugal em Jacarta e de alguns jornalistas - entre eles Luciano Alvarez, do PÚBLICO, então em Timor-Leste. “Mantive por isso o plano normal de partidas e fiz sair a maioria dos observadores no dia 5.9.1999, incluindo os cinco representantes partidários que integravam a Missão. Depois da UNAMET ter decidido, a 8 de Setembro, ‘uma evacuação geral’, por considerar que o nível de risco para as nossas vidas tinha ultrapassado o limite do aceitável, recomendei ao Governo a evacuação dos últimos observadores, que se realiza a 10 de Setembro”.

Nesse contexto, afirma ter recebido do Governo “ordem para sair, que assim cumpria a obrigação que assumira com todos os observadores quando partimos para Timor-Leste. Tudo fazer para nos evacuar em caso de crise de segurança que colocasse em risco as nossas vidas”.

“Cumpri a Missão, ‘tarefa hercúlea, ingrata’, e estou de consciência tranquila”, remata Pereira Gomes, citando o prefácio que José Ramos Horta escreveu ao livro que publicou sobre o referendo de Timor. “Referindo-se especificamente a mim, Ramos Horta reconhece que estive ‘no olho do furacão’ e que tive ‘uma tarefa hercúlea, ingrata, mas, ao mesmo tempo, generosa e com a recompensa moral de fazer parte de uma verdadeira epopeia’. E concluiu ‘Parabéns são devidos à Missão no seu todo’”.

Costa mantém a confiança e agradece a Pereira Gomes

Cerca de 40 minutos depois de divulgar a carta de renúnica, o gabinete do primeiro-ministro emitiu um comunicado em que se conclui que "o embaixador José Júlio Pereira Gomes não teve um comportamento pessoal e profissional desadequado, confirmado, aliás, pelo facto de após esta missão e ao longo de 18 anos ter prosseguido a sua carreira, tendo sido sucessivamente objeto de promoção em 2002, 2005 e 2015, até atingir o topo da sua carreira como Embaixador".

Para chegar a essa conclusão, António Costa dá conta das diligências que efectuou para, “perante o questionamento público da indigitação”, “avaliar as alegações relativas à sua missão em Timor Leste” entre Junho e Setembro de 1999. E foram muitos os contactos que efectuou.

“Tive oportunidade de pessoalmente falar com os então primeiro-ministro e ministro dos Negócios Estrangeiros, António Guterres e Jaime Gama, com o embaixador Fernando Neves à data responsável pelo dossier de Timor Leste no MNE, com o embaixador Francisco Ribeiro de Menezes que exercia em substituição as funções de Chefe de Gabinete do ministro dos Negócios Estrangeiros, com o embaixador Freitas Ferraz, então assessor diplomático do primeiro-ministro e ainda com o actual director Nacional da PSP, um dos oficiais desta Força de Segurança que integrou a missão de observadores eleitorais”, escreve no comunicado.

Desses e de outros contactos - "outros diplomatas integrados na missão, dos demais elementos da PSP e do próprio Ian Martin que chefiou a missão das Nações Unidas em Timor" -, tirou duas conclusões fundamentais: que a evacuação da missão de observação foi feita "por instruções directas do Governo Português", "não desobedecendo nem contrariando portanto qualquer ordem para se manter em Díli", e que "fez as diligências que lhe incumbiam para evacuar os timorenses que trabalharam e apoiaram a missão portuguesa, num contexto muito difícil de grande insegurança".

"Mantenho por isso a confiança que justificou a sua indigitação", escreve o próprio António Costa, embora deixando claro que aceita a decisão de Pereira Gomes: "Quero por isso agradecer a aceitação do convite para o exercício das exigentes funções de Secretário-Geral do SIRP e manifestar o meu respeito pela forma digna como agora me comunicou a sua indisponibilidade para exercer estas funções, decisão que não posso deixar de aceitar".

O primeiro-ministro revela que deu conhecimento prévio da decisão ao líder do PSD, Pedro Passos Coelho, com quem tinha acordado a nomeação. E regista "o elevado sentido de Estado com que os partidos da oposição agiram na presente circunstância".

