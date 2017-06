Ana Gomes diz que novo chefe das secretas não cumpriu a sua missão em Timor

Ana Gomes voltou nesta terça-feira à polémica sobre o comportamento do embaixador José Júlio Pereira Gomes em Timor, quando, em 1999, chefiou a missão de observação portuguesa ao referendo timorense. A eurodeputada, na altura embaixadora na Indonésia, acusa o recentemente nomeado para secretário-geral do Sistema de Informações da República (SIRP) pelo primeiro-ministro António Costa de não ter cumprido a sua missão.

“O que está em causa não é se uma ordem de evacuar a missão foi dada por Lisboa. Foi. A questão é como ela foi obtida. Que argumentos é que foram utilizados. A questão não é obviamente que a missão já se tinha esgotado, como ouço para aí dizer”, afirmou Ana Gomes à RTP.

A eurodeputada socialista acrescentou “que obviamente a missão não se esgotava com a votação dos timorenses”. “Sempre ficou claro para todos que a questão essencial era o dia seguinte. Era a segurança dos timorenses”, frisou.

José Júlio Pereira Gomes, antes de assumir funções no SIRP, terá de passar por uma audição conjunta das comissões parlamentares de Assuntos Constitucionais e da Defesa Nacional que ainda não está marcada. O PÚBLICO apurou que Ana Gomes se disponibilizou para prestar declarações no âmbito dessas comissões, em carta enviada ao presidente da 1ª comissão, Pedro Bacelar de Vasconcelos. E sugere que se chame mais gente, como os civis que estavam, à época, na sede da missão das Nações Unidas, em Dili, e os elementos do Grupo de Operações Especiais da PSP que estiveram nessa missão.

