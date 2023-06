Pescadores de Viana querem compensações “dignas” por parques eólicos

Ainda não houve leilões de eólicas no mar, mas os pescadores já estão preocupados com a “sobrelotação das áreas de pesca”.

O Governo ainda não lançou os leilões para os novos parques eólicos na costa portuguesa, mas os pescadores de Viana do Castelo já se estão a mobilizar para fazer ouvir as reivindicações de quem acha que terá “um prejuízo muito grande” quando os gigantes do vento invadirem as suas águas.