Governo já recebeu relatório com informação para lançar leilão das eólicas offshore

O Governo já tem nas mãos o relatório do grupo de trabalho para as renováveis no mar, uma das peças que ainda faltava para poder preparar o lançamento dos leilões de energia eólica offshore, previsto até final do ano - com uma meta de chegar aos 10 gigawatts de potência eólica no mar até 2030, o país deverá começar por leiloar até 2 GW de capacidade, em áreas como Viana do Castelo e Figueira da Foz.

