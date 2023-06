Ordem suspende por seis meses dois cirurgiões de Faro denunciados por jovem médica

Conselho Disciplinar Regional do Sul suspendeu preventivamente os dois cirurgiões por seis meses.

Dois cirurgiões do Hospital de Faro foram suspensos temporariamente pela Ordem dos Médicos (OM) na sequência de denúncias de alegada má prática efectuadas por uma jovem médica que estava a fazer a especialidade (internato) de cirurgia geral naquela unidade, segundo adiantou o Expresso.

O PÚBLICO apurou, entretanto, que foi o Conselho Disciplinar Regional do Sul da OM que decidiu suspender preventivamente por seis meses os dois cirurgiões do hospital, um dos quais é director do serviço de cirurgia geral. Mas ainda se desconhecem os fundamentos da decisão.

"Tenho que louvar o trabalho feito pelo Conselho Disciplinar, que entendeu que não era necessário aguardar pelas conclusões da outra investigação [que está a ser feita por uma comissão independente] porque havia indícios suficientes para a suspensão preventiva. De alguma forma, é inédito que a Ordem dos Médicos trate este tipo de assunto com esta celeridade, mas era importante, tendo em conta o teor das denúncias", disse ao PÚBLICO o bastonário Carlos Cortes.

Foi em Abril passado que o caso foi divulgado por Diana Pereira, que começou por apresentar uma queixa na Polícia Judiciária de Faro, a qual incluía 11 casos de alegada violação da leges artis [boas práticas médicas à luz do conhecimento científico actual] no serviço de cirurgia geral do hospital.

De acordo com a médica, dos casos relatados e que terão ocorrido entre Janeiro e Março deste ano, "três [doentes] morreram", três estavam "internados nos cuidados intermédios" e "os restantes tiveram lesão corporal associada a erro médico, que variam desde a castração acidental, perda de rins ou necessidade de colostomia para o resto da vida".

Na sequência da denúncia, a OM constituiu de imediato uma comissão independente para investigar esta denúncia, tendo o novo bastonário Carlos Cortes - que acabara de tomar posse - justificado a decisão com a necessidade de dar “uma resposta rápida, célere e consequente”.

Carlos Cortes explicou então que a OM dispõe de estruturas próprias para investigar denúncias de má prática médica, como os conselhos disciplinares (os regionais e o superior), mas argumentou que, tendo em conta "a especificidade do que foi relatado e a gravidade das queixas”, decidiu criar esta comissão independente - que, segundo o PÚBLICO apurou, ainda continua a avaliar as denúncias.

A fazer o primeiro ano da especialidade de cirurgia geral, Diana Pereira começou por apresentar queixa na Directoria do Sul da PJ e divulgou a denúncia nas redes sociais. Mais tarde, queixou-se à OM e ao bastonário e também à Entidade Reguladora da Saúde, à Administração Central do Sistema de Saúde e ao ministro da Saúde. O Ministério Público abriu já um inquérito.

Entretanto, o director do serviço de cirurgia assinou uma nota interna a informar que a jovem médica só poderia exercer “medicina tutelada, sob a supervisão de especialista”, o que implicou, na prática, o seu afastamento. “No meu serviço não exercerá mais, porque nem eu e nenhum dos cirurgiões a quer tutelar.”

Diana Pereira reagiu dizendo que também não queria trabalhar no hospital. "Quando fiz a queixa, a minha intenção era despedir-me de seguida, mas depois achei que não poderia ser prejudicada por toda esta história. Fico à espera da posição da Ordem dos Médicos.”