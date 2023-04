Hospital de Faro recusa existência de “erro médico” e afasta clínica que fez denúncia

Uma mulher entrou no Hospital de Faro para ser operada ao lado esquerdo do intestino, “saiu sem o rim direito”. Um dos 11 casos de alegada negligência médica no Hospital de Faro entre Janeiro e Março

A denúncia dos alegados 11 casos de erro e negligência no serviço de cirurgia geral do Hospital de Faro foi encarada pelo Director Clínico, Horácio Guerreiro, como uma “oportunidade” para avaliar o estado de funcionamento do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA). “Há que apurar responsabilidades em cada situação, e há situações que, eventualmente, nos cabe a nós melhorar - iremos avaliar todo o contexto da cirurgia do CHUA”, adianta ao PÚBLICO.