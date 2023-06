Megaponte à vista! Boas ideias para aproveitar os feriados em grande

Com o calendário a dar azo a festas de arromba e a escapadelas prolongadas, eis as nossas sugestões por Lisboa e pelo país fora para desfrutar deste arraial de lazer.

Juntam-se os feriados nacionais do Corpo de Deus (quinta, 8 de Junho) e do Dia de Portugal (sábado, 10). Acrescenta-se o do Dia de Santo António (terça, 13) para muitos concelhos (14), incluindo Lisboa. Mistura-se tudo com o fim-de-semana, polvilha-se com o pré-Verão e, faça chuva ou faça sol, aí está a receita perfeita para uma "megaponte".

As honras de Lisboa, já se sabe, estão entregues aos Santos Populares e às festas que enchem ruas e praças com arraiais, manjericos, sardinha assada, quadras e músicas que não saem da cabeça. Mas há muito mais por onde andar e desfrutar nos próximos dias, entre a dança, as cerejas e as flores, até entre o Bem e o Mal com Coca (não é essa) pelo meio. Todos prontos para o passeio, vamos à festa!

Lisboa

Nesta passadeira desfilam, por exemplo, a tradição do Arraial da Misericórdia que, até 2 de Julho, atesta o Miradouro de São Pedro de Alcântara com música, petiscos e artesanato (de domingo a quinta, das 10h às 22h; sexta, sábado e véspera de feriado, das 10h às 24h; e dia 12 de Junho, das 10h às 4h); e o arraial Santos à Campolide, que anima a Quinta do Zé Pinto até 17 de Junho com música e gastronomia à medida da ocasião, sem esquecer a figura de Beatriz Costa (dias úteis e domingo, das 16h às 24h; sexta, sábado e véspera de feriado, das 16h às 2h, com excepções para os dias 10, 11 e 12, respectivamente, das 11h às 2h, das 14h às 2h e das 16h às 4h). Ambas as iniciativas têm entrada livre.

Com mais de 30 espectáculos ao longo de dez dias, a primeira edição do festival Santos no Tejo transforma a Doca da Marinha no “maior santódromo da capital”. Para a distinção contribuem os espaços gastronómicos da área, food trucks, jogos tradicionais e um cartaz feito com nomes como Quim Barreiros, Ana Malhoa, Herman José, Ágata, Ana Isabel Arroja, Moullinex ou Capitão Fausto (em modo DJ). A festa decorre até 12 de Junho, com entradas a custar 10€.

Quem preferir “a melhor experiência de cinema ao ar livre”, deverá rumar ao Ciné Society, instalado no Carmo Rooftop. Com direito a manta, lugar reservado numa espreguiçadeira e o anoitecer a compor o cenário, a iniciativa leva à tela clássicos da sétima arte, de épocas diversas. The Grand Budapest Hotel, American Psycho, Dirty Dancing, O Clube dos Poetas Mortos, Trainspotting, Elvis, Os Espíritos de Inisherin e Os Fabelmans são alguns dos títulos em cartaz. As sessões têm início às 20h30; os bilhetes custam 13,90€.

Na Fundação Arpad Szenes-Vieira da Silva, o convite é para entrar no Mundo Bicho de Vieira da Silva em Festa. A iniciativa comemora os 115 anos do nascimento da pintora Maria Helena Vieira da Silva abraçando também a história romântica da artista com o pintor Arpad Szenes e evocando, nesta edição, a “constante estranheza do mundo”. O encontro está marcado para 13 de Junho, das 10h às 20h, e traz na cesta leituras, concertos, cinema, visitas guiadas, oficinas, exposições, mercado e feira do livro de ilustração. A entrada é livre.

À espera de miúdos e graúdos no Reservatório da Mãe d’Água das Amoreiras, Frida Kahlo, a Vida de Um Ícone propõe uma biografia imersiva na vida e na obra da artista mexicana. Com o selo do ateliê OCubo, a experiência foi prolongada até 18 de Junho e pode ser visitada de terça a domingo, das 16h30 às 20h (10€ a 15€).

Com créditos no calendário está também a Feira do Livro de Lisboa. De linhas estendidas até 13 de Junho, a 93.ª edição do certame que se pode orgulhar de fazer parte do álbum de tradições de muitas famílias desfia-se entre os 340 pavilhões instalados no Parque Eduardo VII. Na montra estão novidades, lançamentos, promoções, encontros com autores, sessões de leitura e actividades para todas as idades. As portas estão abertas de segunda a quinta, das 12h30 às 22h (dia 7, até às 23h; dia 8, a partir das 11h); sexta e véspera de feriado, das 12h30 às 23h; sábado, das 11h às 23h; e domingo, das 11h às 22h.

De punho em riste, a mandar passear a famosa mansidão lusa, não poderia faltar Zé Povinho em Festa! Dinamizada pelo Museu Bordalo Pinheiro à boleia das Festas de Lisboa, a visita guiada gratuita passa em revista o espólio do artista de monóculo e bigode e destaca a inspiração das festas populares na sua obra e na personagem que criou para representar o povo. Apontadas a maiores de 16 anos, as sessões realizam-se todos os domingos de Junho, às 11h, e estão sujeitas a marcação em servicoeducativo@museubordalopinheiro.pt.

Porto

Os jardins do Museu Nacional de Soares dos Reis dão o cenário à sétima edição do Porto Beer Fest, o festival que propõe “uma viagem à cultura da cerveja artesanal”. Com a Nação Cervejeira aos ombros, entre produtores nacionais e convidados europeus, estão à prova mais de 300 néctares de 46 cervejeiras. Degustações, cozinha ao vivo, workshops e uma extensão aos bares da cidade completam a carta. De 14 a 18 de Junho, com abertura às 17h e encerramento às 24h (excepto dias úteis, a partir das 17h, e domingo, com fecho às 23h). A entrada custa 5€ e inclui o acesso aos cinco dias do evento e um copo de prova.

Vilamoura

Por terras algarvias, há um show de barcos na marina. A 26.ª edição do International Boat Show atraca na marina de Vilamoura entre 10 e 18 de Junho para dar a conhecer embarcações de várias tipologias, equipamentos náuticos e acessórios pelas mãos dos principais operadores do sector. Com mais de 50 marcas representadas e o glamour desta que é a primeira, a maior e a mais emblemática marina de Portugal, o evento está aberto todos os dias, das 11h às 21h, com entrada livre.

Arraiolos

Imagem de marca da vila alentejana que viu nascer os tapetes há pelo menos quatro séculos, a tapeçaria de Arraiolos volta a adornar o centro histórico e a sacudir a bandeira d’O Tapete está na Rua. Alinhavado entre 7 e 11 de Junho, o certame criado para divulgar e preservar a identidade da terra por meio do artesanato, da gastronomia e dos produtos locais enfeita ruas, praças, portas, janelas e varandas com as linhas da tradição. No tear estão também exposições, espectáculos, animação de rua e uma Semana das Migas a aguçar o apetite nos restaurantes do concelho.

Alcácer do Sal

O Município de Alcácer do Sal convida a passear a bordo do galeão Pinto Luísa. De leme apontado ao estuário do Sado e à baía de Setúbal, “onde o rio se encontra com o Oceano Atlântico” – e com a possibilidade de avistar flamingos, cegonhas e outras espécies residentes –, a viagem parte do cais da margem sul e dura o dia inteiro. O próximo passeio está marcado para 10 de Junho, das 9h às 20h, e requer inscrição prévia no Posto de Turismo de Alcácer ou através de turismoalcacer@m-alcacerdosal.pt, tendo um custo associado de 25,70€ (12,70€ até 12 anos). Vinte e três de Julho, 5 e 27 de Agosto e 9 de Setembro são as datas que seguem na agenda.

Seixal

No Parque Urbano José Afonso (Miratejo) ecoa o Seixal World Music. Pelo palco “dedicado ao multiculturalismo e à promoção da tolerância, do conhecimento e da paz entre os povos”, passam a tradição do Golfo Pérsico servida por Saeid Shanbehzadeh, os ritmos do continente africano trazidos por Karyna Gomes, Elida Almeida e África Negra, e a tradição musical portuguesa do colectivo Criatura. Dias 9, 10 e 11 de Junho, a partir das 16h, com entrada livre.

Na zona ribeirinha de Amora, está à prova a terceira edição do Festival das Francesinhas. Na mesa até 11 de Junho (das 12h às 15h e das 19h às 22h30), leva ao prato o ex-líbris gastronómico da Invicta, da versão tradicional à extravagante, cortesia de uma mancheia de casas portuenses da especialidade. A saber: Alicantina, Alfândega Douro, Taberna Portuense, Cufra e Santa Francesinha.

Oeiras

Alinhadas entre 1 e 18 de Junho, as Festas de Oeiras prometem marcar o mapa cultural dos próximos dias. Com divertimentos, restauração, street food e zona lounge, o pináculo do programa está nos concertos gratuitos, este ano servidos por nomes como Dino D’Santiago, Carlão, HMB, The Gift, Toy, Jorge Palma, Sérgio Godinho ou Richie Campbell. Os palcos estão montados no Jardim Municipal de Oeiras, no Parque Urbano de Miraflores e no Taguspark.

Castanheira de Pêra

Reaberta a 1 de Junho, a Praia das Rocas “é o lugar perfeito para quem procura aventura e diversão num ambiente familiar e com ondas artificiais a 80 quilómetros do mar”, assegura a promotora Prazilândia. De olhos postos na serra da Lousã, o convite é para mergulhar e/ou chapinhar na “maior piscina de ondas do país” que inclui no complexo balnear actividades como slide, escalada ou canoagem, a par de espreguiçadeiras, sombras, um parque de merendas, animação musical e momentos de cozinha ao vivo. A funcionar até 17 de Setembro, entre as 10h e as 19h, tem preços que vão dos 8€ aos 12,50€, sendo a entrada gratuita para crianças até aos cinco anos.

Caramulo

A acelerar no asfalto de estradas “que combinam paisagens serpenteantes por serras e montanhas, a beleza cénica do Rio Dão, e a rica e variada gastronomia tipicamente beirã”, assim descreve o Museu do Caramulo, aí está mais uma edição do Rider, o passeio de motas e automóveis clássicos. Com mais de 80 participantes – de Portugal e também de Espanha, França, Inglaterra, Alemanha e Países Baixos –, a caravana complementa a passeata de três dias (9 a 11 de Junho) com visitas a uma colecção privada de automóveis, ao Museu do Caramulo e a uma oficina de competição, a subida da mítica Rampa do Caramulo, uma feira de automobilia e um jantar temático no Caramulo Experience Center.

Fundão

O ditado não engana: “As palavras são como as cerejas: vão umas atrás das outras”. E se há cidade que se (con)funde com o fruto é o Fundão. Berço natural das cerejas, a freguesia de Alcongosta, situada na encosta da Serra da Gardunha, “veste-se” de várias tonalidades de vermelho para receber mais uma edição da Festa da Cereja, entre 9 e 11 de Junho. Além da venda do fruto e derivados como licores, doces ou chás, a montra enfeita-se com tasquinhas, artesanato, teatro, música, live cooking, ateliês, conversas, passeios, piqueniques no pomar e, durante todo o mês de Junho, o festival gastronómico Sabores da Cereja nos restaurantes e pastelarias locais.

Peso da Régua

Música, demonstrações culinárias, degustações, conversas e uma centena de produtores de vinho e outras valências regionais à prova. É com estas notas que se enche o copo no Douro Wine City, uma festa organizada pelo município de Peso da Régua com o apoio da Essência do Vinho. Está marcada para os dias 8 a 11 de Junho, das 16h às 24h (no último dia, até às 22h), no Auditório Municipal e tem entrada gratuita.

Ponte de Lima

Com mais de três décadas de tradição, a Festa do Vinho Verde e dos Produtos Regionais já faz parte do rótulo da cidade limiana e põe na mesa o que por ali se produz, dos saberes aos sabores. A acompanhar, o néctar da região, que além de dar nome à festa inspira showcookings, degustações, harmonizações e provas. Um festival de folclore e os concertos de Carolina de Deus, Joana Almeirante e Miguel Araújo, entre outros, completam o programa desta 31.ª edição. De 9 a 11 de Junho (sexta, a partir das 18h; sábado e domingo, a partir das 15h), na Expolima, com entrada gratuita.

Vila Nova de Famalicão

É com “sete dias abençoados pelo Santo António” (7 a 13 de Junho) e quase quarenta actividades que se apresentam as Festas Antoninas de Famalicão. Com lugar no pódio das “maiores romarias do norte do país” e a distinção como Património Cultural Imaterial de Portugal, afirmam a identidade da terra com um programa onde os costumes seculares andam lado a lado com a cultura contemporânea. Aos manjericos com quadras populares, balões de papel e bailaricos, juntam-se a sardinha assada, a distribuição do pão, o desfile etnográfico, os arraiais, as rusgas, as cascatas, os saltos às fogueiras e as marchas (Grande Desfile sobre Gentes da Lavoura no dia 12, às 21h). No que à música diz respeito, o destaque vai para os concertos gratuitos na Praça D. Maria II, com Xutos e Pontapés (dia 7), Maninho (9) e T-Rex (10) a encabeçar o cartaz.

Monção

Reza a lenda que o combate entre S. Jorge, cavaleiro do Bem, e a Coca, dragão do Mal, simboliza a previsão do que aí vem: se ganhar o primeiro haverá uma boa colheita de vinho Alvarinho; se a vitória for do segundo, adivinham-se tempos difíceis e adversos. O episódio (recriado a 8 de Junho, às 19h, no anfiteatro natural do Souto) é um dos pontos-chave da tradicional festa do Corpo de Deus/Coca de Monção, que celebra a identidade e etnografia do povo. No alinhamento, além da Procissão Solene, há arruadas, bombos, fanfarras, cortejos, marionetas, ilusionismo, jogos, ateliês e espectáculos como La Gran Tempesta ou Fire Dragons. De 7 a 11 de Junho, com entrada livre.