Monção, Vila Dragão, com Coca e confetti pelos ares

A tradicional festa do Corpo de Deus/Coca de Monção decorre 7 a 11 de Junho: traz um pé no sagrado, outro no profano e uma cúpula cheia de confetti.

Reza a lenda que o combate entre S. Jorge, cavaleiro do Bem, e a Coca, dragão do Mal, simboliza a previsão do que aí vem: se ganhar o primeiro haverá uma boa colheita de vinho Alvarinho; se a vitória for do segundo, adivinham-se tempos difíceis e adversos.

O episódio é recriado a 8 de Junho, no anfiteatro natural do Souto (às 19h) e constitui um dos pontos-chave da tradição do Corpo de Deus/Coca de Monção, nascida para celebrar a identidade e etnografia do povo.

A cortina abre no dia anterior com os fantoches do Teatro Dom Roberto e a magia de Manolo, respectivamente no Espaço Sagrado - Museu Monção & Memórias (às 10h e 14h15) e no Jardim da Biblioteca Municipal (às 10h30 e 14h45). Apontados aos mais novos, estes espectáculos têm repetição a 9 de Junho, nos mesmos moldes.

Situada na “confluência entre o sagrado e o profano”, detalha a nota de imprensa, a festa vai beber à tradição mas também aos cruzamentos com a modernidade.

Exemplo disso é a enorme cúpula transparente que junta luzes, música e confetti numa espécie de globo de neve à escala real, criando o cenário perfeito para La Gran Tempesta. Instalada na Praça da República, cortesia da companhia Efimer, a atracção põe em cena um espectáculo duplo, servindo tanto a quem assiste de fora, como a quem está lá dentro. “Quem a vê, de fora, admirará a sua beleza, mas só quem entrar, será capaz de perceber a sua magia. É um momento noutra realidade. Uma festa noutra dimensão”, explica a sinopse. A brincadeira alinha no programa nos dias 7 e 8, às 21h30, e 10, às 19h30.

A Procissão Solene (quinta, às 17h); o Souto Spring Festival, que faz subir ao palco do anfiteatro a orquestra espanhola El Combo Dominicano e alguns DJ da nossa praça (sexta, às 22h); a performance de fogo Fire Dragons na Praça da República (sábado, às 22h); e o Cortejo Etnográfico das Freguesias que encerra as festividades (domingo, às 16h30) são outros dos momentos a não perder.

Arruadas, bombos, fanfarras, malabarismos, um espectáculo sobre a Força de S. Jorge, um Labirinto da Coca na Praça Deu-la-Deu com jogos tradicionais e ateliês para famílias e a apresentação do livro Cocotibur de Rafael Fernández Lorenzo e Esteban Souto completam o cardápio.

À excepção do Souto Spring Festival – que se associa a uma angariação de fundos para a Festa em Honra à Virgem das Dores, a realizar entre 17 e 21 de Agosto próximo, e tem um custo associado de 10€ –, todos os eventos da Coca de Monção são de entrada livre.