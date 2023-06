Chuva dá tréguas a partir de sábado e temperaturas sobem, mas ainda não é “tempo de Verão”

IPMA prevê aguaceiros, geralmente fracos, no Norte de Portugal continental durante sábado e domingo. As melhorias não permitem, ainda assim, antever a chegada do Verão.

O mau tempo vai dar tréguas durante o fim-de-semana, depois de dias marcados por chuva, por vezes forte, acompanhada por trovoada e granizo.

Ao PÚBLICO, Madalena Rodrigues, meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), explicou que as células convectivas – nuvens formadas de manhã e que eclodem durante a tarde, aproveitando o aquecimento do solo e a humidade do ar, que, geralmente, em poucos minutos, provocam precipitação forte, acompanhada de trovoada, granizo e rajadas de vento – vão permanecer na região Norte e Centro de Portugal continental até à manhã de sexta-feira.

Ainda assim, o cenário vai melhorar no sábado e domingo. “Para dia 10 e 11 de Junho prevemos apenas aguaceiros, geralmente fracos, para a região Norte”, disse Madalena Rodrigues, que não descartou a possibilidade de chover também no Sul.

Esta melhoria do tempo no território continental deve-se à menor probabilidade de células convectivas se formarem, o que diminui a instabilidade, notado sobretudo na região do interior do Norte e centro.

As temperaturas máximas em Lisboa vão variar entre os 23ºC e os 25ºc até terça-feira, e o termómetro pode atingir os 29ºC no final da próxima semana. No Porto, ainda que a chuva persista até terça-feira, o aumento da temperatura máxima prevê-se idêntico, podendo chegar aos 27ºC a 16 de Junho.

Apesar de alguns indicadores revelarem a ausência de chuva “a partir de segunda-feira”, tal não significa que o tempo de Verão chegue nos próximos dias, porque, como lembrou Madalena Rodrigues, a situação meteorológica está em constante actualização e o fenómeno das células convectivas apenas “diminuiu”.

Sobre a depressão Óscar, que nos últimos dias passou pelo arquipélago da Madeira, a meteorologista antevê uma “situação calma até sábado”, apesar de algum vento, “por vezes forte nas terras altas”. Para domingo, os residentes no arquipélago podem esperar um dia de chuva, mas “nada de alarmante”, acrescentou.

A deslocar-se para o território continental, a depressão Óscar vai passar pela região Norte, até sexta-feira, mas sem provocar estragos como aqueles registados na Madeira, esclareceu Madalena Rodrigues.

Os avisos amarelos emitidos pelo IPMA, relacionados com a precipitação, trovoada e vento, duram até à noite de quinta-feira. São sete os distritos de Portugal continental incluídos: Viana do Castelo, Bragança, Vila Real, Braga, Porto, Aveiro, Viseu, Castelo Branco, Coimbra, Guarda, Leiria.