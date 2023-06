Lira turca desvaloriza-se para novos mínimos face ao dólar

A lira turca seguia a cair 7% face ao dólar esta quarta-feira de manhã, com os investidores a desfazerem-se da moeda a um ritmo superior ao que se verificou na crise do final de 2021. Conforme refere o Financial Times (FT), isto acontece numa altura em que se espera que o novo executivo de Erdogan alivie o controlo sobre a economia que tem sido uma das suas marcas.

Um dólar chegou a valer 23,16 liras esta manhã, passando depois para a casa das 22 liras. Há um mês, estava nas 19 liras e em Junho de 2021 estava nas oito liras. Em cinco anos, preenchidos por uma política monetária marcada por cortes nas taxas de juro num ambiente de elevada inflação, a lira perdeu mais de 80% do seu valor, segundo a Reuters.

O novo Governo de Erdogan tomou posse no dia 28 de Maio, tendo sido escolhido Mehmet Simsek para ocupar a pasta das Finanças. Antigo vice-primeiro-ministro, Simsek, que também já ocupou esta pasta no passado, é bem-visto pelos investidores internacionais, de acordo com a Reuters, e prometeu, quando assumiu funções, seguir um caminho de política monetária mais “racional”, dando prioridade à estabilidade do ponto de vista macroeconómico.

“Transparência, consistência, previsibilidade” e políticas em linha “com as normas internacionais” serão os “princípios básicos para alcançar o objectivo de aumentar o bem-estar social”, afirmou Simsek na tomada de posse.

Analistas ouvidos pela Reuters falam num “caminho de normalização”, no qual Ancara deixará de usar as suas reservas para defender a lira, podendo o dólar chegar a valer 25 a 28 liras.