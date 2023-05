A Turquia de Erdogan celebra entrada no novo século turco

No mundo de Recep Tayyip Erdogan e dos seus leais apoiantes, a Turquia acordou esta segunda-feira em festa: “O homem do povo ganhou”, escreveu em manchete o diário Sabah. “Abrimos as portas do novo século turco”, acrescentou o jornal, citando o chefe de Estado. “Feliz século turco”, escreveu domingo à noite no Twitter o homem que em campanha prometeu “fortalecer a liderança do país” no mundo e conduzi-lo na entrada para o novo século. O arranque deste novo século, de uma república nascida em 1923, coincide com a entrada de Erdogan na terceira década no poder.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt