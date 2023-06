Washington junta-se a acusações de anti-semitismo contra Roger Waters

Washington juntou-se hoje às acusações de anti-semitismo dirigidas ao antigo membro dos Pink Floyd Roger Waters, que usou roupas que faziam lembrar um oficial das SS num concerto em Berlim, na Alemanha, em Maio.

A polícia de Berlim anunciou na sexta-feira a abertura de um inquérito "por suspeita de incitamento ao ódio", na sequência de queixas "porque o vestuário usado em palco é susceptível de glorificar ou justificar o regime nacional-socialista e perturbar a ordem pública".

Nas imagens publicadas nas redes sociais, o cantor aparece vestido com um longo casaco preto com um símbolo que lembra a suástica e braçadeiras vermelhas.

Vários meios de comunicação social referiram também que os nomes de Anne Frank e de Shireen Abu Akleh, a jornalista palestino-americana da Al-Jazeera que foi morta num ataque israelita em Maio de 2022, foram escritos em letras vermelhas num ecrã durante o concerto.

A representação "continha símbolos que eram profundamente ofensivos para o povo judeu e minimizavam o Holocausto", condenou o Departamento de Estado norte-americano.

"Esta não é a primeira vez que o artista em questão utiliza elementos anti-semitas para denegrir os judeus", acrescenta-se num comunicado.

Roger Waters, 79 anos, também se tornou conhecido nos últimos anos ao defender o boicote aos produtos israelitas em nome da causa palestiniana.

O cantor e compositor acusou os seus detractores de "má-fé".

"Os aspectos do meu concerto que foram postos em causa são claramente uma mensagem contra o fascismo, a injustiça e o sectarismo em todas as suas formas" e qualquer tentativa de ver qualquer outra coisa nele "é desonesta", afirmou numa mensagem publicada nas suas contas do Instagram e do Twitter na sexta-feira à noite.

O antigo elemento dos Pink Floyd também causou polémica recentemente quando afirmou que "não é verdade que a invasão russa da Ucrânia não foi provocada".