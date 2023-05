Roger Waters vestiu-se de nazi num concerto. Polícia alemã investiga

Utilizadores das redes sociais saíram em defesa do co-fundador dos Pink Floyd, dizendo que a actuação era uma recriação de cenas satíricas do filme do álbum de sucesso da banda The Wall.

A polícia alemã anunciou, nesta sexta-feira, que abriu uma investigação sobre o co-fundador dos Pink Floyd, Roger Waters, depois de este ter usado um uniforme de estilo nazi no palco da Mercedes-Benz Arena, em Berlim.

O britânico, de 79 anos, ainda não comentou a iniciativa das autoridades alemãs, mas muitos utilizadores das redes sociais saíram em sua defesa dizendo que a actuação era uma recriação de cenas satíricas do filme do álbum de sucesso da banda The Wall, numa crítica ao fascismo.

Imagens do concerto, realizado a 17 de Maio, mostram o famoso cantor e baixista com uma gabardina de costas compridas e braceletes em tons claros, apontando uma imitação de metralhadora ao público.

O traje incluía um emblema semelhante a uma suástica, composto por dois martelos cruzados — iconografia que também aparecia nos fatos do filme de 1982 protagonizado por Bob Geldof, estrela do rock tornado activista.

Os símbolos, bandeiras e uniformes nazis são proibidos na Alemanha. Waters está a ser investigado ao abrigo de uma lei por suspeita de “incitamento ao povo”, informou a polícia.

O traje usado por Waters “é considerado capaz de violar a dignidade das vítimas, bem como aprovar, glorificar ou justificar o domínio violento e arbitrário do regime nazi de uma forma que perturba a paz pública”, disse um porta-voz da polícia.

Und das gilt in Deutschland als „Kunstfreiheit“: pic.twitter.com/sCAmYH9vZ2 — Aras-Nathan (@Aras_Nathan) May 25, 2023

Outras cidades alemãs, incluindo Munique, Frankfurt e Colónia, tentaram cancelar os concertos de Waters depois de organizações j, incluindo o Conselho Central dos Judeus, o terem acusado de anti-semitismo.

Waters é membro do movimento Boicote, Desinvestimento e Sanções (BDS), liderado por palestinianos, que tem como alvo Israel devido à ocupação dos territórios onde os palestinianos procuram obter um Estado.

Waters negou as acusações e os esforços para impedir os concertos não tiveram êxito. A última data da digressão alemã, no Festhalle de Frankfurt, a 28 de Maio, continua inscrita no site de Waters, depois de os dois concertos na Polónia terem sido cancelados devido ao posicionamento do artista em relação à guerra na Ucrânia.