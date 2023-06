Na passarela em Leixões, 80 mulheres mostraram que velhas são os trapos. E nem esses!

O desfile de moda From Granny to Trendy só contou com mulheres acima dos 50 anos. Além de promover a integração das modelos, ainda se transformaram peças de roupa sem uso.

Num fim de tarde da Primavera, o Terminal de Cruzeiros do Porto de Leixões encheu-se de cor, vestidos esvoaçantes, passos estudados, corpos a desfilar, por vezes a dançar. Nada de novo não fossem as modelos algo diferentes do habitual e o que vestiam, também fora do normal. Ninguém ali tinha menos de 50 anos nem as suas roupas tinham sido criadas pela primeira vez. Antes foram recriadas por estas 80 mulheres, que as vestiram cheias de orgulho, não só das suas criações como da sua idade. No desfile From Granny to Trendy, o que mais se sentiu foi uma alegria e uma emoção incontidas.