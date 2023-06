Certificados de Aforro: de caros a baratos para o Estado num fim-de-semana

Desde o início deste ano a pagar mais juros pelos Certificados de Aforro do que pela emissão de obrigações do Tesouro a 10 anos, o Estado vai passar agora, com a nova série lançada pelo Governo, a ter nas novas subscrições de certificados que venham a ser feitas uma fonte de financiamento que, pelo menos nos primeiros anos, lhe sai mais barata do que os títulos de dívida de longo prazo que lança no mercado.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt