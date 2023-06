Djavan ao vivo em Lisboa e Porto: “Houve uma refundação dos valores no Brasil”

Com um novo álbum, intitulado apenas D, a rodar pelos palcos desde Março, Djavan traz uma mensagem de optimismo e esperança no futuro. Dias 7 e 9 em Lisboa e dia 10 no Porto.

Actuou em Portugal pela última vez em Novembro de 2019, poucos meses antes de ser declarada a pandemia da covid-19, e agora está de volta para três concertos integrados na tournée mundial de lançamento do seu mais recente disco, D, publicado em 2022 e sucessor de Vesúvio (2018). Iniciada no Brasil, esta digressão de Djavan começou na sua terra natal, Maceió, Alagoas, no dia 31 de Março, já percorreu várias cidades brasileiras (Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco, Paraíba, Ceará, etc.) e oito nos Estados Unidos, e inicia agora uma tournée de um mês pela Europa. Começa em Lisboa, nos Coliseu dos Recreios, dias 7 e 9 de Junho 22h), rumando depois ao Porto, dia 10, na Super Bock Arena (22h), seguindo-se Londres, Utrecht, Estocolmo, Paris, Madrid, Barcelona e de novo o Brasil, onde a tournée continuará até Julho de 2024.