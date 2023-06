Tribunal de Justiça da UE diz que reforma judicial polaca viola direito comunitário

O Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) considera que a reforma da justiça polaca viola o direito da UE, reforçando a pressão de Bruxelas sobre o Governo polaco para que a independência dos juízes seja garantida.

O principal tribunal da UE já se tinha pronunciado anteriormente sobre alguns aspectos da controversa reforma do sistema judicial polaco – sobretudo no que se refere à criação de um órgão disciplinar para os juízes do país. Desta vez, o TJUE voltou a declarar que a independência dos juízes polacos é posta em causa pela legislação aprovada em 2019.

Em causa está novamente o papel da Secção Disciplinar do Supremo Tribunal, o órgão responsável por punir juízes pelas suas decisões. “A mera perspectiva, para os juízes chamados a aplicar o direito da União, de correrem o risco de que esta instância se possa pronunciar sobre questões relativas ao seu estatuto e ao exercício das suas funções (…) é susceptível de afectar a sua independência”, consideram os juízes do tribunal do Luxemburgo.

O TJUE também se posicionou contra a legislação que obriga os juízes polacos a declarar publicamente a filiação a associações, fundações sem fins lucrativos ou a partidos políticos. A obrigação, diz o tribunal europeu, é “susceptível de expor os juízes a riscos de estigmatização indevida, afectando de maneira injustificada a percepção que deles têm tanto os litigantes como o público em geral”.

“O valor do Estado de direito faz parte da identidade da União Europeia”, conclui o TJUE no comunicado em que justifica a decisão.

A reforma judicial na Polónia tem posto o Governo de Varsóvia na mira das instituições europeias, que consideram as alterações legislativas um ataque à independência dos tribunais e dos juízes com o objectivo de submeter o sistema de justiça nacional aos interesses do partido no poder, o Lei e Justiça (PiS, na sigla original).

Em Outubro de 2021, o TJUE impôs uma multa diária de um milhão de euros – a mais pesada alguma vez aplicada a um Estado-membro – para ser paga enquanto a legislação não fosse modificada. Em Abril, a multa foi revista para metade, depois de o Governo polaco ter feito algumas alterações, embora insuficientes para que a sanção fosse totalmente levantada.

O vice-ministro da Justiça, Sebastian Kaleta, criticou a decisão do TJUE considerando-a uma “farsa”.

O posicionamento do tribunal europeu abre caminho para que sejam impostas novas multas à Polónia, caso a Comissão Europeia decida apresentar uma nova acção judicial em que seja exigida a aplicação de sanções.

A Comissão também mantém congelados mais de 35 mil milhões de euros relativos à fatia que cabe à Polónia do Plano de Recuperação e Resiliência para apoiar os países europeus no período pós-pandemia, bem como outros fundos de programas de coesão.

A nova condenação da Polónia pelo TJUE surge a poucos meses das eleições legislativas em que a hegemonia do PiS, no poder desde 2015, pode ficar ameaçada.

No domingo, perto de meio milhão de pessoas participaram numa grande marcha convocada pela oposição em Varsóvia para assinalar o aniversário da vitória do movimento Solidariedade nas eleições de 1989, as primeiras eleições livres no pós-II Guerra Mundial. A manifestação, a maior nas últimas décadas na Polónia, foi vista como uma demonstração de força da oposição, que tem criticado o que considera serem os ataques do Governo ultraconservador ao sistema democrático.