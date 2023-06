Marcha da oposição em Varsóvia no aniversário da vitória do Solidariedade

Centenas de milhares de pessoas saíram à rua na capital da Polónia e noutras cidades assinalando as primeiras eleições democráticas do pós-guerra.

Estações de metro que levavam aos locais da marcha a abarrotar, gente nas ruas com cartazes coloridos, e uma forte energia – apoiantes da oposição ao partido do Governo na Polónia manifestaram-se em número e força em Varsóvia, assinalando a vitória do movimento Solidariedade, de Lech Walesa, nas eleições de 1989, as primeiras democráticas do pós-guerra.