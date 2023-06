Faro: carreiras fluviais até às ilhas já estão a funcionar

Além do ferry que leva os passageiros até à ilha de Faro, estão agora disponíveis os transportes fluviais para as ilhas da Culatra e do Farol.

Da cidade de Faro até às ilhas da Culatra e do Farol, o acesso só pode ser feito de barco. A partir desta quinta-feira, dia em que foi oficialmente aberta a época balnear nas últimas praias do Sul, reentraram em funcionamento as carreiras fluviais que fazem o transporte entre estes locais, segundo nota de imprensa divulgada pela autarquia.

Os novos horários vão manter-se em vigor até ao dia 15 de Setembro. O local de embarque em Faro é no Cais das Portas do Mar. Para a ilha do Farol as partidas começam às 8h30, e depois existem outras opções praticamente de duas em duas horas: 10h35, 12h25, 14h45, 16h45 e 18h45, sendo que o último horário só está em funcionamento até ao dia 31 de Agosto.

No regresso, a primeira carreira parte às 9h20, e os outros horários têm mais ou menos o mesmo tempo de espera entre eles: 11h20, 13h10, 16h05, 18h00 e 19h30. Também neste caso o último horário está apenas disponível até fins de Agosto.

Quem quiser viajar até à Culatra terá menos opções disponíveis. Neste caso, o transporte fluvial parte de Faro às 8h30 e às 14h45, com regresso às 9h35 e 15h35.

No caso da praia de Faro, o ferry está a “funcionar durante todo o ano”, a partir do Cais das Portas do Mar. Nos meses de Junho e Julho, as partidas de Faro têm os seguintes horários: 9h, 9h30, 10h15, 10h45, 11h30, 12h, 13h, 13h50, 14h20, 15h, 15h40, 16h20, 16h50, 17h40, 18h, 18h50 e 19h. O primeiro horário de regresso da praia tem hora marcada às 09h30, e depois às 10h, seguindo-se os horários: 10h45, 11h15, 12h, 12h30, 13h30, 14h20, 15h, 15h40, 16h10, 17h, 17h20, 18h20, 18h30 e 19h40.

Texto editado por Mara Gonçalves