A praia do Farol, na ria Formosa, é um refúgio “do outro mundo”

No bar marAmais, a decoração muda todos os anos para dar um ambiente um pouco diferente a quem chega à praia do Farol, na Ilha da Culatra. A cerca de 40 minutos de distância de Faro ou de Olhão, um dia de praia ou umas férias no Farol sabem sempre a “outro mundo”.

Este ano é inspirada nos barquinhos de papel, mas todos os anos a decoração muda, porque “dá muito gozo”, “é giro inovar o espaço” e “importante as pessoas entrarem num ambiente, de repente, um bocadinho diferente” a cada Verão. Para quem chega à praia do Farol, na ponta Oeste da ilha da Culatra, guiados pelo farol branco de chapéu vermelho que lhe dá nome, não há como não reparar no bar marAmais. As cores e desenhos exuberantes já se tornaram imagem de marca deste recanto junto ao areal, repleto de pormenores e frases penduradas onde quer que se pouse os olhos. “Não era preciso muito para tornar isto um sítio especial, bonito, em frente ao mar”, diz Carla Martins.