Cuidar da saúde psicológica e do bem-estar dos filhos

A saúde psicológica é uma parte essencial do desenvolvimento das crianças. À medida que estas crescem e se desenvolvem surgem situações que podem representar uma ameaça e que interferem no seu bem-estar, mesmo aquelas que parecem mais simples aos olhos dos adultos.

Diversos factores contribuem para a forma como as crianças lidam com as situações que causam stress, incluindo, as influências genéticas, o temperamento, os factores cognitivos e o suporte que consideram receber dos pais e dos outros.

É uma boa medida estar atento às dificuldades das crianças procurando encontrar um equilíbrio entre dar espaço para que elas lidem com a situação e ajudá-las a resolver, tudo depende do impacto da situação no bem-estar criança.

Os momentos de stress ligeiro podem favorecer o crescimento se as crianças usarem a adversidade para aprender, sendo fundamental que os pais ajudem, desde cedo, no reconhecimento de sentimentos e emoções e que capacitem as crianças para lidarem de uma forma saudável com os desafios. Esta ajuda pode ocorrer de diferentes formas:

Mantenha uma comunicação aberta

Fomente um ambiente familiar onde a criança se sinta valorizada e amada, promovendo a segurança para falar sobre os seus sentimentos e preocupações. Mostre empatia e esteja disponível para escutar activamente, sem criticar ou impor a sua vontade.

Deixe a criança usar os seus recursos para resolver a situação

É natural que, perante situações exigentes e desafiantes, a criança sinta ansiedade e preocupação. Mantenha-se atento, porém, sem problematizar nem apressar-se para resolver o problema, de modo a dar espaço para que ela use os seus recursos para lidar com a situação. Converse abertamente sobre como a criança se está a sentir, normalize e ajude-a a encontrar formas de se autoapaziguar. Se a situação for difícil, mostre confiança e procure uma solução em conjunto.

Estimule o conhecimento e a expressão emocional

Ensine a criança a reconhecer e a compreender as suas emoções e sentimentos e a expressá-los de forma saudável, quer através de palavras, desenhos ou outras formas de expressão que não sejam agressivas nem passivas.

Estabeleça uma rotina

As crianças beneficiam de rotinas e limites consistentes, com equilíbrio entre actividades escolares, exercícios, tempo livre, brincadeiras, alimentação equilibrada e sono adequado.

Flexibilize

Uma atitude de aceitação de que algumas coisas podem não correr como os pais desejavam e de que pode ser preciso um reajuste, ajudará a manter alguma tranquilidade e a reduzir o stress. As crianças são perspicazes para perceber, por exemplo, o que podem ou não fazer em cada ambiente, sendo que a transmissão de informação clara e que passe confiança e o envolvimento da criança na identificação do que vai acontecer de seguida ajudará a gerar confiança.

Valorize os esforços da criança e transmita segurança

Os pais conseguem transmitir segurança através de encorajamentos e elogios, mesmo das pequenas conquistas. Cada filho tem características únicas, não os compare e seja realista naquilo que pede. O esforço e a vontade de colaborar e de aprender devem ser igualmente reconhecidos, de forma a motivar a criança a continuar.

Tenha uma atitude positiva e proactiva

Antecipe as dificuldades de uma situação e prepare-se, ajudando a criança a fazer o mesmo. Por outro lado, não esteja sempre a criticar o comportamento da criança, respire fundo e saia de perto se for possível.

Faça uma gestão equilibrada do tempo de ecrã

O uso excessivo de dispositivos electrónicos pode afectar negativamente a saúde mental das crianças porque pode causar isolamento e dependência. Limite o tempo que a criança passa em frente à televisão, computador, tablet ou telemóvel e promova atividades alternativas, como a leitura, os jogos de tabuleiro e as interacções sociais.

Dedique tempo de qualidade à criança

Dez minutos diários de atenção positiva à criança podem fazer muita diferença no seu comportamento e na relação entre pais e filhos. Isto significa que os pais não vão estar a fazer perguntas ou a tentar ensinar coisas, mas sim, vão escutar os filhos e brincar segundo as regras e o ritmo deles.

Promova o convívio social com outras crianças

Incentive a interacção do seu filho com outras crianças, seja através de brincadeiras em casa, actividades em grupo, desportos coletivos ou outras formas de socialização. Isto contribui para o desenvolvimento de competências sociais e para o fortalecimento do apoio social e emocional.

Esteja atento a sinais de problemas emocionais

A criança pode mostrar alguns sinais de dificuldade, como isolamento, alterações de humor, dificuldades de concentração, irritabilidade, problemas de sono ou mudanças repentinas no comportamento. Caso perceba algo que o preocupe, mostre-se aberto a ajudá-la a resolver e, caso considere mais adequado, procure a orientação de um profissional de saúde mental.

Cuide da sua saúde mental

Lembre-se de que seu bem-estar emocional também é importante para poder cuidar da saúde mental dos seus filhos. Foque-se no autocuidado, encontre tempo para relaxar e para conviver com amigos e peça apoio sempre que necessário.