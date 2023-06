José Guerreiro é o novo presidente do IPMA

Entre os vários cargos públicos que teve, o biólogo José Guerreiro foi secretário de Estado do Ambiente no final da década de 90, num dos governos de António Guterres.

O biólogo José Guerreiro é o novo presidente do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), seguindo-se ao geofísico Miguel Miranda, que desempenhou estas funções durante uma década. O novo presidente do IPMA visitou nesta quinta-feira de manhã as instalações do instituto em Lisboa, um dos laboratórios do Estado.