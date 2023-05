A música electrónica vai experimentar o renovado órgão de tubos da Igreja da Lapa

No pré-programa do 17.º Serralves em Festa, o duo germânico Gamut Inc. apresenta no templo portuense um projecto retro-futurista: AGGREGAT#11.

Um acontecimento invulgar marca a agenda desta quinta-feira, dia de “aquecimento” para o Serralves em Festa, festival que está de regresso na agenda cultural do Porto, este fim-de-semana, quatro anos depois da 16.ª edição. Trata-se da apresentação, no Monumental Órgão de Tubos da Igreja da Lapa, de um concerto electro-acústico pelo duo germânico Gamut Inc.

Este grupo interdisciplinar fundado em Berlim, em 2013, pela música, compositora e designer gráfica Marion Wörle e pelo compositor e guitarrista Maciej Sledziecki, vai apresentar no templo portuense AGGREGAT#11, uma obra criada no ano passado, em Quioto, Japão, no decorrer de uma residência artística no Instituto Goethe.

Será a primeira vez que o Órgão de Tubos da Lapa – que no início deste ano regressou à actividade após três anos de trabalhos de reabilitação – acolhe uma obra com esta vertente experimental, confirma ao PÚBLICO Filipe Veríssimo, mestre capela e organista titular da Igreja de Nossa Senhora da Lapa.

Fá-lo, em primeiro lugar, porque o instrumento encontra-se agora dotado de um moderno equipamento digital que permite essa performance. Mas também, acrescenta o organista, porque “a Irmandade de Lapa não quer ficar fechada em si própria e no universo da música sacra”. “Vai ser certamente um concerto insólito e uma situação inovadora, mas nós assumimos o risco, porque é também importante estarmos na linha da frente da experimentação musical”, justifica Filipe Veríssimo.

Paralelamente, a Irmandade da Lapa dá continuidade às parcerias que tem vindo a estabelecer com eventos musicais de outras instituições da cidade, como escolas de música, o Conservatório do Porto e, agora, a Fundação de Serralves, associando-se a uma iniciativa que “é um dos grandes festivais no país e mesmo na Europa”, realça o organista.

Na apresentação do programa da 17.ª edição do Serralves em Festa, o director artístico do Museu de Serralves, Philippe Vergne, disse, em tom de gracejo, que o concerto do Gamut Inc. seria “como John Cage a ir à igreja”. No comunicado em que anuncia o concerto de Marion Wörle e Maciej Sledziecki, a Irmandade da Lapa diz que “os Gamut Inc. constroem na sua performance musical uma ligação audaz entre passado e futuro, levando mais longe o notável resgate que Olivier Messiaen protagonizou em todo o século XX do órgão de tubos como instrumento musical, mas também como notabilíssima obra de engenharia sonora”.

Em AGGREGAT#11, o duo “aplica processos de música electrónica ao órgão, organizando-os em texturas densas que se entrelaçam com material harmónico e rítmico gerado por algoritmos para criar formas maiores – um caleidoscópio de formas de expressão processuais que conciliam o mecânico e o orgânico”, acrescenta o Serralves em Festa.

É este o desafio de uma música bem diferente da sonoridade e do imaginário de Bach e da música sacra, natural e habitual nesta igreja do Porto, que os espectadores interessados poderão enfrentar esta quinta-feira, a partir das 21h30, com entrada livre até ao limite dos 700 lugares do recinto.