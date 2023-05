Sacos de plástico para frutas e legumes vão ser pagos. Que alternativas existem?

Os sacos de plástico ultraleves e transparentes utilizados para embalar frutas, legumes e pão passarão a ser cobrados aos consumidores pelos supermercados e outros estabelecimentos comerciais em breve. A lei que entraria em vigor nesta quinta-feira, 1 de Junho de 2023, proibindo o uso destes sacos de plásticos foi revogada, dando lugar a uma cobrança. Embora a data exacta da sua implementação e o valor a ser cobrado ainda sejam desconhecidos, o Azul seleccionou algumas alternativas à utilização destes sacos de plásticos para o transporte dos alimentos.

Reutilizar os sacos que tem por casa (mesmo de plástico)

Após o início da cobrança de dez cêntimos a sacos de plástico reutilizáveis nos supermercados, em 2015, levá-los consigo tornou-se uma prática comum. Agora, além dos sacos de ráfia ou aqueles mais resistentes que podem ser reutilizados algumas vezes, é recomendável também ter (pelo menos) um saco para as frutas e legumes. O material pode ser de papel (ainda que seja menos prático para várias utilizações), tecido ou até mesmo plástico, desde que já esteja na posse do consumidor, pois o objectivo é fazer bom uso dele e evitar a compra de um novo sempre que possível.

No contexto da reutilização, os sacos de plástico não são os vilões, na condição de serem utilizados o máximo de vezes possível e descartados adequadamente quando já não servirem mais o propósito inicial.

Eu nunca percebi a existência dos saquinhos para frutas, é difícil de reutilizar. Nas nossas mãos, acabam por possuir uma vida curta, mas no ambiente não acontece o mesmo Ana Milhazes, influenciadora digital e autora do livro “Vida Lixo Zero”

Guardar sacos reutilizáveis consigo

Ana Milhazes, influenciadora e fundadora do Lixo Zero Portugal, sugere ter um “kit de reutilizáveis” ao fazer compras. Dele deve constar um saco maior e mais resistente para as compras gerais, com um saco de tecido ou rede para as frutas e legumes. Além disso, Milhazes aconselha ter sempre pelo menos um saco reutilizável na mala ou no carro, para evitar o uso dos sacos plásticos ultraleves que geralmente têm uma vida curta, sendo descartados pouco depois da sua utilização.

Fazer o seu próprio saco com fronhas ou t-shirts velhas

“E se eu não tiver um saco reutilizável em casa?” Não há problema: é possível fazer o seu próprio com tecidos de itens que já utiliza. A professora e influenciadora Rita Tapadinha sugere que se utilize uma fronha ou uma t-shirt antiga para essa finalidade. Existem vídeos disponíveis que mostram o passo a passo de como transformar peças sem utilidade num saco reutilizável. Desse modo, é possível reutilizar materiais que já temos em casa e, assim, não são atribuídos novos gastos ao processo, além de lhes dar um novo uso e poderem ser lavados, quando necessário, com outras roupas na máquina de lavar.

Optar por recipientes reutilizáveis levados de casa

No caso de produtos vendidos individualmente ou a granel que costumam estar mais sujeitos a serem amassados, como certas frutas ou pães, uma alternativa é transportá-los do supermercado para casa em recipientes reutilizáveis que já possuímos em casa, como tupperwares de vidro ou plástico. Optar por embalagens reutilizáveis não apenas contribui para a redução dos sacos de plástico, mas também ajuda a manter a integridade dos produtos.

Pensar se precisa mesmo de um saco de plástico

Muitas vezes, opta-se pelo uso dos sacos de plástico por hábito ou simplesmente porque são oferecidos gratuitamente, mas é importante questionar se eles são realmente necessários. Quando consideramos alimentos como bananas, batatas, cenouras, laranjas e maçãs, é possível notar que a própria rigidez do alimento ou protecção oferecida pela sua casca torna os sacos dispensáveis. Frutas e verduras podem ser colocadas no mesmo saco das demais compras, sem comprometer o seu aspecto e qualidade depois de deixarem o supermercado.

Utilizar sacos de rede

Disponíveis na maior parte dos supermercados são uma alternativa para o uso dos sacos plásticos, principalmente se o material utilizado for algodão. Susana Fonseca, membro da direcção da associação ambientalista Zero, explicou que “o saco de rede é leve, o que faz com que não tenha interferência no peso do que pagamos”. Pode fazer parte do “kit de reutilizáveis” proposto por Ana Milhazes, desde que o consumidor se recorde de levá-lo.

Foto O saco de pano reutilizável é uma boa alternativa ao de plástico se usado regularmente. Paulo Pimenta

Susana explica que “o saco de pano reutilizável torna-se uma boa alternativa ao de plástico se usado regularmente”, mas reforça que não é necessário comprá-lo, pois entre comprar um item novo e reutilizar algo que já possuímos em casa, como as t-shirts velhas, a segunda é sempre preferível. Ainda assim, convém lembrar que os sacos reutilizáveis têm de ser usados muitas vezes para compensar o seu uso. “Os sacos de rede comprados em grupo nas grandes superfícies exigem que os voltemos a usar para embalar os nossos frescos 952 vezes para compensar o impacto”, lê-se na página da Deco.​

Se não tiver alternativa, usar o mesmo saco

Se não tiver levado o seu saco reutilizável e optar por usar os sacos de plástico ultraleves, tente utilizar o mesmo saco para legumes e frutas ao invés de ter um para cada alimento. Assim, além de evitar o pagamento múltiplo da nova taxa aplicada a esses sacos, reduz o impacto ambiental causados por eles. E tente não o danificar para que possa ser usado novamente após essa primeira utilização.

Texto editado por Claudia Carvalho Silva