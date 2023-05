Sacos de plástico para pão, fruta e legumes vão passar a ser pagos nos supermercados

Os sacos de plástico ultraleves e transparentes para colocar o pão, fruta e legumes vão passar a ser pagos pelos clientes nos supermercados mercearias e noutros espaços comerciais, avança esta quarta-feira o Jornal de Notícias. A lei que proíbe o uso destes sacos deveria entrar em vigor esta quinta-feira, 1 de Junho, mas o Governo preferiu alterar a norma e avançar para a cobrança.

O jornal diz que, em 2015, quando a cobrança pelos sacos leves começou, o Governo aplicou um valor de oito cêntimos mais IVA (10 cêntimos) aos sacos de plástico, que em sete anos permitiu ao Estado arrecadar uma receita de 2,1 milhões de euros. Ao JN, o Governo diz que "está, neste momento, a ultimar o diploma que prevê a alteração desta norma".

"No futuro, deverá ser privilegiada a utilização de sacos próprios não descartáveis ou alternativas reutilizáveis. A utilização de sacos muito leves ficará sujeita ao pagamento de uma contribuição à semelhança dos sacos de plástico leves", acrescenta o Ministério do Ambiente e da Acção Climática (MAAC)​. Com esta mudança, o Governo diz estar a "ir ao encontro das normas europeias".

O Ministério não adiantou qual o valor que passará a ser pago por estes sacos, nem quando é que a cobrança vai entrar em vigor.