Feira do Livro de Lisboa prolongada até 13 de Junho

Feira do Livro vai estar de portas abertas mais dois dias do que o previsto.

A Feira do Livro de Lisboa vai ser prolongada por mais dois dias, até 13 de Junho, em vez de encerrar a 11 de Junho, como estava inicialmente previsto, avançou esta terça-feira a Associação Portuguesa de Editores e Livreiros (APEL). "Após a auscultação de todos os envolvidos, entre participantes, editores, livreiros e restantes parceiros, a Associação Portuguesa de Editores e Livreiros (APEL) foi sensível à vontade da esmagadora maioria e vai manter a Feira aberta ao público por mais dois dias", avança a associação em comunicado.

No sábado, o encerramento da Feira do Livro, a decorrer no Parque Eduardo VII, foi antecipado para as 17h por questões de segurança relacionadas com "eventuais comemorações" associadas à Liga Portugal de futebol. Este encerramento antecipado levou "ao cancelamento ou nova calendarização de 155 eventos que se iriam realizar a partir das 17h, dos 265 que já estavam programados" para sábado, e a "uma quebra importante de facturação" de editores e livreiros, acrescentou a organizadora da Feira do Livro de Lisboa, sem adiantar estimativas.

Estes dois dias extra, um deles feriado municipal na capital,​ vão permitir remarcar vários dos eventos cancelados por causa dos festejos dos adeptos do Benfica na praça Marquês de Pombal.

Naquela que é a sua 93.ª edição, o maior evento literário da cidade de Lisboa apresenta-se com a “maior oferta editorial” de sempre, com 139 participantes, mais de 980 chancelas editoriais, os mesmos 340 pavilhões da edição de 2022, e um plano de lançamentos e eventos que já ultrapassa os 2 mil, disse à Lusa Pedro Sobral, presidente da APEL, mostrando-se esperançoso de que a feira “continue a crescer” e que ultrapasse os 776 mil visitantes do ano passado.