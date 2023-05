Algumas sugestões para estes primeiros dias de Feira do Livro de Lisboa

No Parque Eduardo VII começa esta quinta-feira a festa do livro. Da imensa programação, destacamos alguns dos eventos até ao fim-de-semana.

Quinta-Feira, 25 de Maio

Cocktail na Penguin

A cerimónia de inauguração da 93.ª Feira do Livro de Lisboa acontece esta noite, depois das 20h, com a presença do Presidente da República no Auditório Sul. Mas mais cedo, à semelhança do que acontece em outras feiras internacionais, o grupo Penguin Random House organiza às 18h na sua praça um cocktail de abertura para assinalar “esta oportunidade de reencontro com os livros”. "E queremos que brinde connosco", convidam.

Foto A Praça da Penguin Random House onde irá acontecer o cocktail do final desta tarde Maria Abranches

Consultório de Leituras PNL

Também às 18h acontecerá o Consultório de Leituras PNL onde “todos os visitantes da Feira poderão receber sugestões de leitura de um especialista Plano Nacional de Leitura para várias disposições e interesses. Depois da triagem e da consulta, a receita prescrita terá um poema que pode ser lido e ouvido. (Auditório Poente)

Escolhas entre os livros do dia

Neste dia de abertura da Feira do Livro de Lisboa, destacamos 25 dos livros do dia que estarão à venda com desconto em diferentes pavilhões.

21 Lições para o Século XXI , de Yuval Noah Harari (Elsinore, PVP Dia: 15.57€ / PVP Feira: 20.75€ / PVP Editor: 25.95€)

, de Yuval Noah Harari (Elsinore, PVP Dia: 15.57€ / PVP Feira: 20.75€ / PVP Editor: 25.95€) 4 3 2 1 , de Paul Auster (Asa, PVP Dia: 17.90€ / PVP Feira: 23.90€ / PVP Editor: 29.90€)

, de Paul Auster (Asa, PVP Dia: 17.90€ / PVP Feira: 23.90€ / PVP Editor: 29.90€) A Barriga no Ar , de Gertrude Stein (não edições, PVP Dia: 9.60€ / PVP Feira: 10.80€ /PVP Editor: 12.00€)

, de Gertrude Stein (não edições, PVP Dia: 9.60€ / PVP Feira: 10.80€ /PVP Editor: 12.00€) A Estranha Vida de Nobody Owens , de Neil Gaiman (Editorial Presença, PVP Dia: 6.95€ / PVP Editor: 13.90€/ PVP Feira: 9.75€)

, de Neil Gaiman (Editorial Presença, PVP Dia: 6.95€ / PVP Editor: 13.90€/ PVP Feira: 9.75€) A Gorda , de Isabela Figueiredo (ed. Caminho, PVP Dia: 9.50€ /PVP Editor: 15.90€ / PVP Feira: 12.70€)

, de Isabela Figueiredo (ed. Caminho, PVP Dia: 9.50€ /PVP Editor: 15.90€ / PVP Feira: 12.70€) A Mulher-sem-Cabeça e o Homem-do-Mau Olhado , de Gonçalo M. Tavares (Bertrand, PVP Dia: 9.30€ / PVP Feira: 10.85€ / PVP Editor: 15.50€)

, de Gonçalo M. Tavares (Bertrand, PVP Dia: 9.30€ / PVP Feira: 10.85€ / PVP Editor: 15.50€) O Livro da Consciência , de António Damásio (Temas e Debates, PVP Dia: 14.34€/ PVP Feira: 16.73€ /PVP Editor: 23.90€)

, de António Damásio (Temas e Debates, PVP Dia: 14.34€/ PVP Feira: 16.73€ /PVP Editor: 23.90€) Álvaro de Campos-Obra Completa (Tinta-da-china, PVP Dia: 15€ / PVP Feira: 17.50€ / PVP Editor: 25€)

(Tinta-da-china, PVP Dia: 15€ / PVP Feira: 17.50€ / PVP Editor: 25€) As Minhas Aventuras no País dos Sovietes , de José Milhazes (Oficina do Livro, PVP Dia: 10€ / PVP Feira: 13.30€ / PVP Editor: 16.60€)

, de José Milhazes (Oficina do Livro, PVP Dia: 10€ / PVP Feira: 13.30€ / PVP Editor: 16.60€) Asas de Prata , de Camilla Läckberg (Suma de Letras, PVP Dia: 13.18€ / PVP Editor: 21.95€ PVP Feira: 17.56€)

, de Camilla Läckberg (Suma de Letras, PVP Dia: 13.18€ / PVP Editor: 21.95€ PVP Feira: 17.56€) Coração Tão Branco , de Javier Marías (Alfaguara, PVP Dia: 11.67€ / PVP Feira: 15.56€ / PVP Editor: 19.45€ )

, de Javier Marías (Alfaguara, PVP Dia: 11.67€ / PVP Feira: 15.56€ / PVP Editor: 19.45€ ) Diário - 1915-1926 e Diário 1927-1941 , de Virginia Woolf (Bertrand, cada um PVP Dia: 11.28€ / PVP Feira: 13.16€ / PVP Editor: 18.80€)

e , de Virginia Woolf (Bertrand, cada um PVP Dia: 11.28€ / PVP Feira: 13.16€ / PVP Editor: 18.80€) Não Serei eu Mulher?, de bell hooks (Orfeu Negro, PVP Dia: 10.80€ / PVP Feira: 14.40€ /PVP Editor: 18€)

de bell hooks (Orfeu Negro, PVP Dia: 10.80€ / PVP Feira: 14.40€ /PVP Editor: 18€) Entrevistas Corsárias , de Pier Paolo Pasolini (VS. Editor, PVP Dia: 12.80€ / PVP Editor: 16€ / PVP Feira: 14.40€)

, de Pier Paolo Pasolini (VS. Editor, PVP Dia: 12.80€ / PVP Editor: 16€ / PVP Feira: 14.40€) O Ano do Pensamento Mágico , de Joan Didion (Cultura Editora PVP Dia: 9.25€ / PVP Editor: 18.50€ /PVP Feira: 12.95€)

, de Joan Didion (Cultura Editora PVP Dia: 9.25€ / PVP Editor: 18.50€ /PVP Feira: 12.95€) Torto Arado , de Itamar Vieira Junior (LeYa, PVP Dia: 9.30€ / PVP Feira: 12.40€ /PVP Editor: 15.50€)

, de Itamar Vieira Junior (LeYa, PVP Dia: 9.30€ / PVP Feira: 12.40€ /PVP Editor: 15.50€) Problemas de Género , de Judith Butler (Orfeu Negro, PVP Dia: 10.80€ /PVP Feira: 14.40€ / PVP Editor: 18€)

, de Judith Butler (Orfeu Negro, PVP Dia: 10.80€ /PVP Feira: 14.40€ / PVP Editor: 18€) Verdade Tropical , de Caetano Veloso (Companhia das Letras, PVP Dia: 13.14€ / PVP Feira: 17.52€ / PVP Editor: 21.90€)

, de Caetano Veloso (Companhia das Letras, PVP Dia: 13.14€ / PVP Feira: 17.52€ / PVP Editor: 21.90€) Zombo , de Alberto Pimenta (Edições do Saguão, PVP Dia: 7.80€ / PVP Feira: 10.40€ / PVP Editor: 13 €)

, de Alberto Pimenta (Edições do Saguão, PVP Dia: 7.80€ / PVP Feira: 10.40€ / PVP Editor: 13 €) Um Copo de Cólera , de Raduan Nassar (Companhia das Letras, PVP Dia: 8.10€ / PVP Feira: 10.80€ / PVP Editor: 13.50€)

, de Raduan Nassar (Companhia das Letras, PVP Dia: 8.10€ / PVP Feira: 10.80€ / PVP Editor: 13.50€) Quem me Dera ser Onda , de Manuel Rui (Guerra e Paz Editores, PVP Dia: 7.74€/ PVP Editor: 12.90€ / PVP Feira: 9.03€)

, de Manuel Rui (Guerra e Paz Editores, PVP Dia: 7.74€/ PVP Editor: 12.90€ / PVP Feira: 9.03€) Poesia Reunida , de Maria do Rosário Pedreira (Quetzal, PVP Dia: 9.30€ PVP Feira: 10.85€ /PVP Editor: 15.50€)

, de Maria do Rosário Pedreira (Quetzal, PVP Dia: 9.30€ PVP Feira: 10.85€ /PVP Editor: 15.50€) Os Filhos da Droga, de Christiane F. (Bizâncio, PVP Dia: 8€/ PVP Feira: 11.20€ /PVP Editor: 16€)

Sexta-feira, 26 de Maio

Às Sextas há Música no recinto

O projecto a solo Filho da Mãe, de Rui de Carvalho, sobe ao palco do Auditório Nascente, nesta sexta-feira, das 22h00 às 23h00. Na sexta-feira seguinte, 2 de Junho, também a partir das 22h00, no Auditório Poente, é a vez de Rossana e a 9 de Junho, o artista lisboeta CAIO apresenta Travessia (no Auditório Nascente entre as 22h00 às 23h00).

Foto A actriz e escritora Evanna Lynch Toby Shaw

Sábado, 27 de Maio

O encontro com fãs e sessão de autógrafos da autora de O Oposto da Caça às Borboletas (Quinta Essência), a actriz Evanna Lynch, que interpreta Luna Lovegood nos filmes da saga está marcado para a Praça LeYa este sábado, a partir das 15h.

Domingo, 28 de Maio

O escritor norte-americano que vive em Portugal há vários anos, Richard Zimler, estará no pavilhão da Porto Editora, a autografar A Aldeia das Almas Desaparecidas I e II (Porto Editora) este domingo, às 17h. Outros autores estrangeiros que vivem em Portugal irão também marcar presença na feira.

O alemão Manfred Grebe, que vive em Sintra há anos - e cujo romance policial, Pecados Passados (ed. Bertrand) com a comissária da Polícia Judiciária de Hamburgo Kerstin Seeliger passa por Portugal - vai estar na feira este domingo, às 15h30, na Praça PE/BE.

O escritor francês Arthur Larrue, que também vive em Portugal e é autor de A Diagonal de Alekhine (Quetzal), romance que conta as últimas sete semanas de vida de Alexandre Alekhine, campeão mundial de xadrez que morreu no Estoril, estará por sua vez no Espaço PE/BE, neste domingo, às 18h.

O premiado brasileiro Itamar Vieira Junior, autor do bestseller Torto Arado (Prémio Leya 2018) estará na feira no domingo, 28 de Maio, às 17h, a lançar o seu novo livro, Salvar o Fogo (Dom Quixote).

Foto O escritor brasileiro Itamar Vieira Junior Miguel Manso

O debate 45 minutos sobre pequenos impostos a partir do livro Grande Dicionário dos Pequenos Impostos (ed. Tinta da china), vai acontecer às 18h, na Praça Laranja, com Sérgio Vasques (autor do livro), Francisco Mendes da Silva e Susana Peralta.

Segunda-feira, 29 de Maio

Todos os dias da semana há Hora H

A Hora H regressa a 29 de Maio e acontece aos dias de semana, na última hora de funcionamento da Feira do Livro de Lisboa, até 7 de Junho. “É o momento em que os visitantes poderão ter acesso a descontos mínimos de 50% numa selecção de livros publicados fora das limitações da Lei do Preço Fixo do Livro e nos expositores aderentes. Funciona de 29 de Maio a 7 de Junho, às 21h00, à excepção de dia 7 de Junho – realiza-se das 22h00 às 23h00 por ser véspera de feriado – e dia 8 de Junho, feriado, não haverá Hora H”, revela a organização.