Os festejos do Benfica começaram cedo no Marquês

Ainda não estava o título selado e a praça Marquês de Pombal já se pintava de vermelho. Em família ou a sós, os adeptos "encarnados" foram chegando ao Marquês durante a tarde, à medida que se aproximava o fim da partida com o Santa Clara, que o Benfica venceu tranquilamente.

Depois do apito final que confirmou o 38.º campeonato nacional, a festa já se fazia no principal centro de celebrações benfiquistas, para a equipa viajará de autocarro depois de recebido o troféu no Estádio da Luz.