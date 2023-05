Marcelo recebe partidos a 21 de Junho sobre eleições na Madeira

O anúncio foi feito aos jornalistas, à margem da cerimónia de abertura da 93.ª edição da Feira do Livro de Lisboa. As eleições na Madeira deverão realizar-se em Setembro.

O Presidente da República anunciou esta quinta-feira que vai receber em 21 de Junho os partidos com assento na Assembleia Legislativa Regional da Madeira sobre a data das eleições regionais deste ano, que deverão realizar-se em Setembro.

O chefe de Estado falava aos jornalistas antes da cerimónia de abertura da 93.ª edição da Feira do Livro de Lisboa.

"No dia 21 receberei os partidos com assento na Assembleia da Madeira para marcar as eleições na Madeira, que deverão ser, eles dirão, mas em princípio no final de Setembro", declarou.

"Marcarei nos dias seguintes, ainda em Junho, as eleições para a Madeira", acrescentou.