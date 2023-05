Homem com 250 quilos e transtorno de acumulação compulsiva resgatado na Catalunha

Os bombeiros de El Prat de Llobregat, subúrbio de Barcelona, na Catalunha, foram chamados a socorrer, na manhã desta quarta-feira, um homem de 48 anos, com 250 quilos, que sofre de transtorno de acumulação compulsiva e que estava preso no lixo acumulado em casa.

De acordo com a agência espanhola Efe, o próprio homem, que mora no rés-do-chão de um apartamento, contactou as equipas de emergência pelas 8h30, uma vez que não se conseguia mover. Como relatou o El Mundo, os bombeiros, chegados ao local, não conseguiram aceder ao interior da casa pela porta, tal era a quantidade de lixo acumulado no interior, e tiveram de perfurar a parede externa e retirar alguns objectos amontoados para conseguir socorrer o indivíduo.

A operação de resgate durou várias horas. Os socorristas foram obrigados a recorrer a uma empilhadora para colocar o homem, de 250 quilos, numa maca e depois baixá-lo ao nível do solo. Os restantes cuidados foram prestados no Hospital Bellvitge, para onde o doente foi transportado.

O transtorno de acumulação compulsiva, também conhecido por síndrome de Diógenes, caracteriza-se por um descuido extremo ao nível da saúde pessoal, da higiene e do espaço habitado. A desorganização, o acumulação e a incapacidade de abdicar de objectos sem qualquer importância são alguns dos sintomas, que podem conduzir ao isolamento social, quando a pessoa sente vergonha pelo estado da própria casa.

Desta doença pode resultar outra síndrome, a de Noé, na qual a pessoa colecciona, de forma compulsiva e afectiva, animais de estimação, sem que tenha capacidade lhes prestar o devido cuidado.

A terapia cognitivo-comportamental permite a pessoas que sofrem do transtorno de acumulação compulsiva reaprender a descartar objectos sem importância utilitária ou afectiva.

Casos semelhantes ao noticiado em Espanha já foram registados em Portugal. Em Abril, dois corpos, de um pai e da sua filha adulta, o primeiro mumificado, foram encontrados num apartamento em Oeiras. Neste caso, a mulher, de 50 anos, sofria de transtorno de acumulação compulsiva, e morreu entre o lixo acumulado, sobretudo jornais, livros e revistas, e já com o corpo do falecido pai mumificado.

Um trauma psicológico ou uma situação de grande stress emocional está frequentemente na origem desta síndrome.