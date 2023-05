Moeda de cinco euros em circulação a partir de 1 de Junho

O Banco de Portugal anunciou, esta quinta-feira, a entrada em circulação de uma moeda de colecção com o valor de cinco euros.

Baptizada com o nome Miragaia longicollum e integrada na série “Dinossauros de Portugal”, esta moeda apenas terá poder liberatório em Portugal e entrará em circulação a partir de 1 de Junho.

A distribuição desta moeda ao público estará a cargo das instituições de crédito, das tesourarias do Banco de Portugal e das lojas da Imprensa Nacional — Casa da Moeda, informou esta quinta-feira o Banco de Portugal no site oficial.

Na face frontal, é possível ver um desenho do fóssil do dinossauro que lhe dá nome, em espiral, o valor facial e o escudo nacional ao centro e, na orla esquerda, as legendas "Portugal" e "2023".

No reverso, está presente uma ilustração do dinossauro e a representação do solo e de um arvoredo.

Foi definido o limite de emissão de 30.000 moedas com acabamento normal.

Em 2022, foi lançada uma moeda de colecção, em liga de prata, no valor de 7,5 euros.