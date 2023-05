Comissão nacional do PS debate adiamento do congresso para 2024

A comissão nacional do PS vai debater e decidir, na reunião de 3 de Junho, sobre o adiamento do 24.º Congresso do PS para o primeiro trimestre de 2024. A notícia foi adiantada pelo Observador, na noite de terça-feira.

Em declarações ao PÚBLICO, o membro da comissão política e líder da tendência interna Democracia Plena, Daniel Adrião, considera este adiamento “configura a suspensão da democracia interna” e demonstra que há, no PS, “um irregular funcionamento da democracia intrapartidária”, uma vez que o prazo dos mandatos de direcção é de dois anos e não está previsto o seu adiamento. Frisa, aliás, que só houve adiamento do congresso de 2020 para 2021 devido à pandemia de covid-19.

Daniel Adrião enviou um requerimento ao presidente do partido, Carlos César, requerendo que seja introduzido um ponto na agenda da reunião da comissão nacional: a discussão sobre a necessidade de manter o congresso em Setembro. Isto porque na convocatória da comissão nacional o assunto não vinha referido.

O presidente do PS respondeu a Daniel Adrião dizendo que o assunto será debatido no ponto da agenda dedicado a outros assuntos, pelo que na reunião poderão ser apresentadas propostas para a manutenção do congresso em Setembro ou para o adiar.

O congresso estava previsto realizar-se em 9 e 10 de Setembro próximo, com a eleição do secretário-geral em eleições directas 15 dias antes, o que atirava a consulta interna para a segunda quinzena de Agosto.

O motivo para este adiamento, que pode ir até seis meses, é a vontade da direcção máxima do PS de aproximar os ciclos congressuais do PS com os ciclos legislativos, confirmou o PÚBLICO. Passando a realização do congresso para os primeiros meses de 2024, facilita a possibilidade de a reunião magna dos socialistas vir a ser o momento do arranque da campanha eleitoral do PS para as eleições europeias, que se realizam a 9 de Junho.

Mais: esta alteração fará com que o congresso seguinte se venha a realizar no início de 2026 e não em Setembro de 2025. Ou seja, aproximará esta reunião magna do momento das eleições legislativas de 2026. Desta forma, o PS evita que a eventual discussão sobre a sucessão do secretário-geral, António Costa, seja feita no final do Verão de 2025, o que seria um ano antes do final da legislatura.