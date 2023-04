Carlos César sugere remodelação do Governo a António Costa

Presidente do PS diz que é “preciso mais rigor e disciplina para Governo não ser penalizado no fim da legislatura” e admite “alterações na composição” do Executivo.

Carlos César assume que o Governo está num momento "baixo" e que a situação que envolve João Galamba "é caricata e imprópria do âmbito governamental". Na entrevista ao Interesse Público, a que pode assistir no site do PÚBLICO, admite que no dossiê da TAP "há procedimentos imprudentes e inapropriados no tratamento de diversos aspectos e detalhes". E sugere uma remodelação, até "porque alguns ministros não cumpriram as expectativas".