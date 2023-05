Nos 10 anos do Market Stylista, marcas e visitantes prometem festa na edição de Verão

Alimentação, decoração para a casa, lifestyle e moda são as categorias que podem ser exploradas no Summer Market Stylista, que decorre no último fim-de-semana de Maio, no espaço Fiartil, no Estoril.

O projecto Stylista nasceu em 2009, quando Maria Guedes decidiu criar um blogue com sugestões das tendências de moda para o estilo de cada um. Quatro anos depois, a designer e organizadora de eventos concretizou a primeira edição do Market Stylista, uma forma de divulgar e valorizar as marcas portuguesas. A próxima edição, dias 27 e 28 de Maio, celebra os dez anos do evento.

Maria Guedes sempre quis fazer moda. Desde pequena que desenhava as suas bonecas e roupa para as vestir. Conta-nos que queria ser estilista, uma profissão que na altura, advoga, “não era minimamente sustentável”.

Depois de se ter formado em Marketing e Publicidade e de ter trabalhado em algumas agências, Maria Guedes rumou até Nova Iorque e completou um curso de moda na Parsons. “Estive lá a trabalhar e a estagiar. Foi uma das experiências mais marcantes da minha vida”, conta ao PÚBLICO.

Quando regressou a Portugal, começou a desenhar alguns vestidos para as amigas levarem a casamentos, com a ajuda de uma costureira que tratava da confecção. Com a bagagem de conhecimentos que trouxe de Nova Iorque, a designer começou a fazer serviços de personal styling para ajudar as pessoas que pediam conselhos sobre estilo e imagem.

Foto Maria Guedes Goncalo M. Catarino

Foto Nesta edição de Verão, podem ser encontradas várias categorias: moda para bebé e criança, homem e mulher; decoração para a casa; comidas e bebidas Goncalo M. Catarino

Em 2009, Maria Guedes começou “mais ou menos” a escrever e a ilustrar o que seria o seu livro Tanta Roupa e Nada para Vestir, com dicas para a criação de um estilo pessoal, que ainda hoje continua a vender exemplares.

Mas as ideias não se ficaram por aqui. Nesse ano, a organizadora de eventos decidiu criar um blogue para tornar o conceito mais dinâmico, e partilhou sugestões de estilo e compras para diferentes momentos do dia-a-dia. “Decidi chamar-lhe Stylista. Na altura, estava muito na moda a palavra fashionista e achei que não, não tinha nada que ver com seguir as tendências e comprar tudo o que se usa. Tinha que ver com uma construção de estilo pessoal”, explica.

Até que, em 2013, numa visita a um mercado em Colares, Sintra, Maria Guedes encontrou uma amiga de infância que já não via há muito tempo. Por sorte, essa amiga era a pessoa que estava à frente da organização do mercado, e a designer propôs trazer algumas marcas portuguesas num fim-de-semana, numa fase em que também era contactada por pessoas que estavam a criar as suas próprias marcas. Este foi o pontapé de saída para a criação do Market Stylista: “A primeira edição foi um bocadinho como um ‘chamar amigos’. Às tantas, vieram pessoas ter comigo a dizer que tinham vindo de Braga de propósito”, revela a designer e organizadora de eventos.

Um mercado para todos

Quem vai até ao Market Stylista pode contar com um “programa que acaba por não ser só de compras, mas também de passeio”, refere Maria Guedes. Nos últimos anos, a iniciativa tem sido organizada num recinto ao ar livre (espaço Fiartil, no Estoril), tornando-se assim um “evento também muito familiar”.

E se o público é diversificado, é importante que haja oferta para “todas as idades” e “para vários gostos e estilos diferentes”. Isto implica o cuidado de ter marcas novas em todas as edições, uma vez que “acaba por ser uma apresentação do que está a acontecer no panorama das marcas portuguesas”, ressalva a designer.

Para escolher e decidir sobre as marcas com que vai trabalhar, Maria Guedes faz um trabalho de pesquisa, que acaba por ser “facilitado” através do envio de candidaturas dos interessados. “Um dos critérios é o que eu gosto, o que eu acho que tem qualidade e potencial”, explica ainda a curadora do evento.

Nesta edição de Verão, podem ser encontradas várias categorias: moda para bebé e criança, homem e mulher; decoração para a casa; comidas e bebidas. Através das redes sociais, a designer partilha várias fotografias com a identificação das lojas e/ou marcas dos respectivos produtos e, desta forma, muitos dos visitantes já conhecem algumas das marcas que vão encontrar no Market Stylista. É o exemplo dos artigos de praia da loja lisboeta Latitid, ou dos gelados artesanais produzidos pela Colé, em Cascais.

Foto Nesta edição de Verão, podem ser encontradas várias categorias: moda para bebé e criança, homem e mulher; decoração para a casa; comidas e bebidas GONCALO M. CATARINO

Por outro lado, esta é uma forma de as marcas chegarem “a um público diferente”, nomeadamente aos turistas estrangeiros que “vêem o aparato” e que, curiosos, acabam por visitar o espaço.

Mas este evento não é só feito de marcas dos outros. A designer tem a sua própria linha de assinatura, a Maria Guedes Lisboa, e vai apresentar a nova colecção nesta edição. Apesar de estar a trabalhar nela há mais de seis meses, admite que “é sempre um stress de última hora”.

A feira de Verão assinala os dez anos de existência do Market Stylista e Maria Guedes pretende “festejar de alguma forma com as visitas e com as marcas”. Além da edição dos dias 27 e 28 de Maio, o projecto conta ainda com mais duas edições em 2023: dias 30 de Setembro e 1 de Outubro, com o mercado de Outono, e 25 e 26 de Novembro, com o mercado de Inverno.

