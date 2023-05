PS chumba audições de António Costa e Mendonça Mendes na comissão da TAP

PS não aceitou que primeiro-ministro prestasse depoimento por escrito relacionado com o caso que envolveu o adjunto do ministro das Infra-Estruturas, Frederico Pinheiro.

O PS inviabilizou esta quinta-feira os requerimentos da IL e do BE que pediam a audição, mesmo por escrito, do primeiro-ministro na comissão parlamentar de inquérito (CPI) à TAP, isto pouco depois de o próprio António Costa ter dito no Parlamento que estava disponível para falar. Da mesma forma, e uma vez que detém a maioria, o PS, através do deputado Bruno Aragão, “chumbou” também as audições do secretário de Estado adjunto do primeiro-ministro, Mendonça Mendes, e do ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, pedidas pelo Chega.

Todos os pedidos de audição estavam ligados ao caso que envolveu o ministro das Infra-Estruturas, João Galamba, e o seu ex-adjunto, Frederico Pinheiro, e a prestação de informações à CPI.

Bruno Aragão justificou a recusa do PS por considerar que os pedidos dos respectivos requerimentos “não cabem no objecto” da CPI, criada para analisar a tutela política da gestão da TAP, o que foi criticado pelos partidos da oposição, à excepção do PCP (com Bruno Dias a defender que estas matérias não devem “substituir a atenção” a dar à TAP).

Pelo caminho, devido aos votos contra do PS, ficaram também as audições do director nacional da Polícia de Segurança Pública (por escrito), do director do SIS e da secretária-geral do SIRP. Da mesma forma, foi “chumbado” o requerimento para obter cópia dos protocolos que existem entre o SIS e o SIRP com Governo.

Também o pedido de cópia da troca de emails entre Frederico Pinheiro e Cátia Rosas, do Ministério das Infra-Estruturas, sobre o processo de preparação de resposta deste ministério à CPI, caiu por terra. “Desconfio que a verdade sobre esta caso nunca seja apurada”, declarou o deputado Bernardo Blanco.

Para já, as audições da CPI continuam esta quarta-feira, com a presença de Maria Antónia Barbosa de Araújo, antiga chefe de gabinete de Pedro Nuno Santos e actual responsável pelo gabinete do secretário de Estado das Infra-Estruturas, Frederico Francisco.

Esta quinta-feira será a vez do ex-administrador financeiro da TAP, João Weber Gameiro e, para a semana, serão ouvidos dois outros antigos governantes: Sérgio Monteiro (ex-secretário de Estado das Infra-Estruturas de Pedro Passos Coelho) e Pedro Marques (que ocupou o cargo de ministro das Infra-Estruturas antes de Pedro Nuno Santos).