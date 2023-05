Inter vence Taça de Itália, Madrid grita basta: “Somos Vinícius”

O Inter de Milão, finalista da Liga dos Campeões, venceu esta quarta-feira, por 2-1, com um “bis” de Lautaro Martínez - ultrapassou os 100 golos em Itália -, a Fiorentina, finalista da Liga Conferência, e conquistou a Taça de Itália, que junta à Supertaça - erguida em Janeiro, na Arábia Saudita, frente ao AC Milan.

A equipa de Simone Inzaghi, terceira na Série A, revalidou o título obtido há um ano frente à Juventus e alcançou a Roma, com um total de nove troféus, números só superados pela equipa de Turim, com 14.

No Olímpico de Roma, a Fiorentina, com seis troféus, marcou por Nicolás González (3’), mas voltou a falhar na final, a segunda desde a última conquista, em 2001 (perdeu em 2014 com o Nápoles). A equipa “viola” lutou até final e só não forçou o prolongamento por ineficácia de Luka Jovic na finalização.

Vini sorriu na bancada

Com a La Liga a tentar conter os danos de reputação causados por mais um grave episódio de racismo nos estádios espanhóis, resultantes do ataque ao internacional brasileiro Vinícius Júnior no último Valência-Real Madrid, o campeonato prosseguiu na capital, com os “blancos” a receberem o vizinho Rayo Vallecano, no Bernabéu.

Um jogo importante para a equipa de Carlo Ancelotti, que após a derrota do Mestalla se viu ultrapassada pelo rival Atlético de Madrid na classificação geral, ficando em desvantagem na luta pelo segundo lugar.

No entanto, essa questão passou claramente a ser um tema secundário depois do “terramoto” provocado pela claque do Valência... Com duras consequências para a equipa do singapurense Peter Lim, que viu a bancada Mario Kempes interditada por cinco jogos e ainda a Real Federação Espanhola passar uma multa de 45 mil euros ao clube “che”.

Quanto a Vinícius Júnior, o jogador foi despenalizado, tendo o responsável pelo VAR desse jogo, Iglesias Villanueva, sido afastado por “viciação” das imagens disponibilizadas ao árbitro da partida, decisivas para a expulsão do brasileiro.

Deste turbilhão de acontecimentos e reacções que mobilizaram os mais diversos sectores da sociedade civil, com forte impacto político, resultaram inúmeras iniciativas. Desde logo a do Real Madrid e dos seus profissionais, que alinharam no centro do terreno envergando camisolas com o nome de Vini Jr. e o número 20 nas costas.

Tudo, num estádio que viu inscrito num dos topos uma mensagem clara de apoio ao jogador e repúdio ao racismo: “Vinícius somos todos, basta Ya”. Apesar de despenalizado, Vinícius não se equipou e voltou a ser visto a sorrir na tribuna presidencial, ao lado de Florentino Pérez, a celebrar o golo de Karim Benzema.

O Rayo ainda empatou por De Tomás (84’), mas o Real, por Rodrygo (89’), vingava a derrota de Vallecas, a primeira da temporada, regressando aos triunfos após a eliminação na Champions e um terceiro desaire consecutivo na La Liga como visitante.

Brighton na Liga Europa

Com um empate (1-1) na recepção ao campeão Manchester City, o Brighton assegurou o acesso à Liga Europa, com 62 pontos, mais quatro do que o Aston Villa, que os “seagulls” visitam no domingo, na última ronda. Os “villans” terão de contentar-se com a Liga Conferência.