West Ham e Fiorentina na final da Liga Conferência

Um golo, já no período de descontos, do West Ham, apontado por Fornals (90’+4’) ditou a eliminação do AZ Alkmaar e confirmou a presença dos “hammers” na final da Liga Conferência. Os britânicos chegaram aos Países Baixos depois de uma vitória por 2-1 no encontro da primeira mão e confirmaram a sua ida à partida decisiva a disputar em Praga, dia 7 de Junho, com um resultado agregado de 3-1 e onde encontrarão a Fiorentina.

Os “hammers” regressam a uma final europeia quase meio século depois. O West Ham West venceu a Taça dos Vencedores das Taças em 1965 e foi finalista vencido na mesma competição em 1976.

O embate entre AZ Alkmaar e West Ham ficou ainda marcado por confrontos entre adeptos das duas equipas nas ruas da cidade dos Países Baixos horas antes do jogo. Já antes, durante a madrugada, os adeptos dos neerlandeses lançaram foguetes perto do hotel onde se encontrava hospedada a comitiva do West Ham.

O outro finalista só foi encontrado no desempate no prolongamento. No duelo entre Fiorentina e Basileia, disputado em Itália, o emblema de Florença repôs a igualdade na eliminatória depois da derrota por 2-1 na Suíça. Dois golos de González colocaram os italianos em vantagem de pouco valendo o remate certeiro de Amdouni. Mas foi já no final do prolongamento, que teve uma interrupção para assistência a um espectador que se sentiu mal, que Barak, no último minuto, abriu o caminho da final à Fiorentina, fazendo o 3-1 e fixando um resultado agregado de 4-3.