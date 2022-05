Inter Milão já garantiu a Taça de Itália

Reviravolta com reviravolta se paga. Assim se pode descrever o que foi a final da Taça de Itália que deu o oitavo troféu ao Inter Milão com um triunfo sobre a Juventus por 4-2. Os “nerazzurri” entraram a ganhar, sofreram com a reacção da “vecchia signora”, mas conseguiram empatar a dez minutos do fim e garantir um prolongamento onde não deram quaisquer hipóteses à formação de Turim, com Perisic a assumir o papel de herói.

Já há 11 anos que o Inter, actual campeão italiano, não conquista a Coppa Italia – o último triunfo foi em 2011, numa final contra o Palermo. Mas esse jejum chegou ao fim de uma forma espectacular frente ao vencedor da última temporada e dá uma injecção extra de motivação à equipa de Simone Inzaghi para as últimas jornadas da Série A italiana, onde a luta pelo título com o AC Milan continua cerrada.

O Inter entrou da melhor forma no jogo, com um golo de Barella logo aos 6’, o único durante a primeira parte. A resposta da Juventus aconteceu no início da segunda parte, com dois golos em dois minutos. Primeiro, aos 50’, foi Alex Sandro, antigo lateral do FC Porto, a fazer o empate, com um remate de longe a enganar Handanovic. Logo a seguir, aos 52’, foi Vlahovic a fazer o 1-2, numa recarga após uma defesa incompleta do guardião esloveno do Inter.

A Juventus tentou defender o resultado que lhe daria a 15.ª Coppa, mas o Inter conseguiu empatar aos 80’ com um penálti convertido por Çalhanoglu, e jogo seguiu para tempo extra. Perisic foi o herói dos “nerazzurri”, ao marcar dois golos, aos 99’ e aos 102’, este último num penálti muito contestado pelos jogadores da Juventus e que motivou a expulsão de Massimiliano Allegri, técnico da “Juve” do banco.