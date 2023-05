Restaurante do português José Avillez no Dubai renova uma estrela Michelin

O restaurante Tasca by José Avillez, no Dubai, renovou a estrela Michelin conquistada no ano passado, distinção que o chef português vê como o resultado de "muito trabalho" para divulgar "o melhor" da cozinha portuguesa no mundo.

A Michelin divulgou os restaurantes distinguidos na edição de 2023 do Guia Dubai, entre os quais o Tasca by José Avillez, que manteve uma estrela Michelin ("cozinha de grande nível, compensa parar").

"Estou muito feliz por vermos renovada a estrela Michelin. É fruto de muito trabalho de uma grande equipa com a missão de divulgar o melhor da cozinha contemporânea portuguesa no mundo", disse à Lusa José Avillez.

Inaugurado em 2019 no hotel Mandarin Oriental Jumeira, o Tasca é o primeiro restaurante fora de Portugal de José Avillez e foi, no ano passado, um dos nove distinguidos com uma estrela na primeira edição do Guia Michelin no Dubai. O chef alargou agora a sua experiência internacional com o restaurante Mesa by José Avillez, em Macau.

Foto "É fruto de muito trabalho de uma grande equipa" DR

O Tasca serve "genuínos sabores portugueses com um toque contemporâneo", acompanhados de uma carta "com a maior selecção de vinhos portugueses no Dubai", segundo a descrição na página oficial.

Além da distinção no Dubai, José Avillez tem, na edição de 2023 do Guia Espanha e Portugal, duas estrelas no Belcanto (Lisboa) e uma no Encanto (Lisboa), que foi o primeiro restaurante vegetariano distinguido pela Michelin na Península Ibérica.

Na edição deste ano, o Guia Michelin Dubai distingue um total de 11 restaurantes com uma estrela e três com duas estrelas ("cozinha excelente, vale a pena o desvio"): Il Ristorante -- Niko Romito, Stay by Yannick Alleno e Tresind Studio (novidade).

Numa intervenção por vídeo durante a cerimónia de apresentação do guia deste ano, o director internacional do Guia Michelin, Gwendal Poullennec, destacou que o Dubai foi, no ano passado, o primeiro destino no Médio Oriente da publicação.

"Nunca tivemos qualquer dúvida quanto ao fascinante potencial culinário do Dubai. Garanto que as minhas equipas ficaram muito impressionadas pelo crescimento e evolução do panorama gastronómico do Dubai neste último ano", disse, salientando que a cidade se tem afirmado como um ponto de atracção gastronómico.

Foto O Guia Michelin Dubai distingue um total de 11 restaurantes com uma estrela e três com duas estrelas DR

O Dubai "está definitivamente a despontar a uma escala internacional e especialmente graças à força do talento culinário local", com uma "grande diversidade de cozinhas" que asseguram "experiencias gastronómicas memoráveis", acrescentou.

O director executivo do Departamento de Turismo e Marketing Comercial do Dubai, Issam Kazim, sublinhou, na gala, que "a gastronomia sempre foi fundamental para o Dubai".

"O Dubai é uma cidade tão cosmopolita, onde se encontram todos os diferentes sabores de todo o mundo num só local, mas também é uma das cidades mais visitadas do mundo actualmente e ainda a crescer", disse o responsável.

Para atribuir as estrelas aos restaurantes, os inspectores, que trabalham de forma anónima, valorizam a qualidade dos produtos, o domínio dos pontos de cozinha e das texturas, o equilíbrio e harmonia dos sabores, a personalidade da cozinha e a regularidade.