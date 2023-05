Sobre Carris. Galamba abraça promessa da IP: Beira Alta reabre em Novembro

No meio da turbulência ministerial, a palavra de governante subscreve a promessa da Infraestruturas de Portugal (IP): a linha da Beira Alta é para reabrir a 12 de Novembro.

Está tudo pronto nesse dia? Com certeza que não. Mas a promessa ministerial não admitiria outro fracasso nas datas.

Está difícil fazer obra e a atenção mediática está toda nos aviões. Por isso Galamba ainda está a apalpar terreno que à ferrovia diz respeito.

Já as promessas de paz social morreram com as ameaças dos revisores. O acordo alcançado com os maquinistas prometia tréguas, mas a luta continua por parte de quem não se viu brindado pelo acordo.

Para já está previsto um novo comboio de greves que conhece a sua primeira paragem de 24 horas a 31 de Maio. De 5 de Junho a 5 de Julho os revisores param a partir da sétima hora de serviço.

Está o sector preparado para mais um mês de passageiros descontentes e uma péssima imagem pública da ferrovia?

