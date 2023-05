Quarta na TV: uma relação Platonic, uma história de soberania e a opinião de Barreto

Joker, Há-de Haver Uma Lei e Navalny: O Homem Que Putin Não Conseguiu Matar são outros destaques do dia. Na ementa também vêm dicas para cozinhar com orçamento saudável.

CINEMA

Joker

Hollywood, 18h

Na Gotham dos anos 1980, o comediante Arthur Fleck esforça-se por arrancar sorrisos e manter a sobriedade. Mas um ataque violento faz com que a sua já ténue lucidez se desintegre. Das profundezas da sua mente atormentada, surge o psicopata impiedoso que será conhecido pelo nome de Joker, o grande antagonista de Batman. Vencedor de dois Óscares – um para Joaquin Phoenix no papel principal – e do Leão de Ouro em Veneza, um thriller dramático realizado por Todd Phillips.

Há-de Haver Uma Lei

RTP1, 21h08

Estreia. Já com alguma experiência na realização (a solo ou com João Canijo), a actriz Anabela Moreira passa novamente para trás das câmaras para dirigir este telefilme do projecto Contado por Mulheres. Inspirado no livro de Maria Archer e rodado em Tomar, gravita sobre uma família envolta em intrigas. O argumento é de Manuel Ó Pereira. A dar vida às personagens surgem Leonor Vasconcelos, José Pedro Gomes, Maria D’Aires, Leonor Silveira, João Lagarto e Aldo Lima, entre outros.

SÉRIE

Platonic

Apple TV+, streaming

Estreia. Seth Rogen e Rose Byrne voltam a fazer par (depois do filme Má Vizinhança e sua sequela) enquanto protagonistas desta comédia mais ou menos romântica sobre a amizade entre dois amigos de infância que se reconectam na meia-idade. Ele é Will, um hipster grisalho das cervejas artesanais; ela é Sylvia, uma advogada adiada pela tripla maternidade. Platonic desenvolve-se em dez episódios (três para ver hoje; os restantes, a ritmo semanal) e é uma criação do casal Francesca Delbanco e Nicholas Stoller.

DOCUMENTÁRIOS

Navalny: O Homem Que Putin Não Conseguiu Matar

TVCine Edition, 20h30

“Putin deixou muito claro que os traidores não merecem viver”. A frase é dita neste documentário do oscarizado Jon Blair, sobre um caso exemplar do poder tentacular do Presidente russo. Em foco está a tentativa de silenciar Alexei Navalny, líder oposicionista que foi internado em estado grave, a 21 de Agosto de 2020, com fortes suspeitas de ter sido envenenado. Os testemunhos de vários intervenientes no processo, incluindo o próprio Navalny, contribuem para contar e comentar a história.

Tribunal Constitucional - 40 Anos a Cumprir o Futuro

RTP2, 22h54

Estreia. O 40.º aniversário do Tribunal Constitucional é assinalado em 40 episódios. Cada um é dedicado a uma lei que passou pelo crivo do órgão de soberania e que foi determinante para a mudança da sociedade portuguesa. O conjunto acaba por constituir, como nota a estação pública, “um retrato cronológico de Portugal pós-25 de Abril de 1974, ilustrado com imagens do Arquivo RTP”. A série documental é coordenada por Sílvia Alves e fica em exibição semanal.

INFORMAÇÃO

Grande Entrevista

RTP3, 23h

Vítor Gonçalves fala com o sociólogo António Barreto sobre a sua análise do panorama político nacional, com especial atenção a todas as polémicas que têm rodeado a TAP, ao desgaste das instituições e ao arrefecimento das relações entre António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa.

CULINÁRIA

Comer Bem por Menos

Casa e Cozinha, 22h

Chega mais uma fornada (a sétima) do programa que oferece estratégias de economia doméstica aplicadas à cozinha. Os anfitriões, Chris Bavin e Gregg Wallace, vão ter com famílias britânicas para as ajudar a elaborar orçamentos e refeições saudáveis, num processo que começa nos escaparates do supermercado e só termina na confecção das ementas caseiras, onde só o desperdício fica à beira do prato.

INFANTIL

Tico e Teco: Vida no Parque

Disney+, streaming

Entram na segunda temporada as aventuras dos esquilos traquinas – um mais nervoso, o outro mais relaxado – num parque da cidade. Na sua busca insaciável por bolotas, vão-se cruzando com outros personagens do mundo Disney, como o Pluto ou o Pato Donald.