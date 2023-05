Senador republicano Tim Scott é candidato à Presidência dos EUA

Tim Scott, único senador negro do Partido Republicano, eleito pela Carolina do Sul, diz estar preparado para derrotar Donald Trump nas primárias.

O senador republicano Tim Scott apresentou esta segunda-feira a candidatura à Casa Branca, dizendo-se preparado para derrotar nas primárias do seu partido o ex-Presidente dos EUA, Donald Trump, e o governador da Florida, Ron DeSantis.

Scott — único senador negro do Partido Republicano, eleito pela Carolina do Sul, e visto como uma das principais figuras em ascensão entre os conservadores — já apresentou a documentação necessária à Comissão Eleitoral Federal, aumentando a lista de candidatos às primárias.

No seu primeiro comício, na Charleston Southern University, na Carolina do Sul, Scott relembrou as suas origens humildes, sublinhando que os Estados Unidos são o país onde "uma criança criada na pobreza por uma mãe solteira" pode um dia ser Presidente.

Apesar de estar atrás de Trump e de DeSantis nas sondagens, os principais financiadores do Partido Republicano parecem acreditar que este senador fará o seu caminho, levando-o a já ter conseguido arrecadar mais de 20 milhões de euros em donativos.

Scott foi reeleito para o seu cargo no Senado em Novembro passado, com quase 70% dos votos nas eleições intercalares, o que parece tê-lo motivado a dar o salto para a corrida presidencial.

De acordo com as sondagens, o principal candidato a representar os interesses Republicanos nas eleições de Novembro de 2024 é o ex-Presidente Trump, com quem Scott não mantém uma relação cordial.

Aliás, quando Trump era Presidente, Scott criticou severamente a Casa Branca por manifestações racistas.

Scott admoestou Trump pela sua falta de empenho quando, em Agosto de 2017, grupos de extrema-direita se manifestaram em Charlottesville, Virgínia, contra a remoção de uma estátua de um general da Confederação durante a Guerra Civil (1861-65).

A equipa de campanha do ex-Presidente já reagiu à entrada de Scott na corrida presidencial, dizendo que o senador apenas conseguirá ganhar eleições para o Congresso.

Além de Scott, de Trump e de DeSantis (que deverá formalizar a sua candidatura nos próximos dias), três nomes destacam-se nas primárias republicanas: a ex-embaixadora dos Estados Unidos na ONU Nikki Haley, a ex-governadora do estado de Arkansas Asa Hutchinson e o empresário Vivek Ramaswamy.

No lado democrata, a situação é menos competitiva e apenas três candidaturas se destacam: a do Presidente Joe Biden, a da progressista Marianne Williamson e a de Robert F. Kennedy Jr., activista antivacinas e sobrinho do antigo Presidente John F. Kennedy.

No final de Abril, o Presidente Biden anunciou a sua recandidatura, dizendo que pretende "terminar o trabalho" iniciado em 2020, quando conseguiu destituir Donald Trump da Casa Branca.