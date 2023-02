Nikki Haley anuncia candidatura à Casa Branca

Nikki Haley, ex-governadora e ex-embaixadora dos EUA na ONU, apresentou esta terça-feira a candidatura às primárias do Partido Republicano para chegar à presidência, em 2024. A antiga aliada de Donald Trump passa, a partir de agora, a ser a sua primeira grande adversária dentro do partido.

A candidatura foi apresentada através de um vídeo de três minutos publicado no Twitter por Haley, que propõe uma “mudança geracional”. “Algumas pessoas olham para a América e vêem vulnerabilidade”, afirma a ex-embaixadora, nomeando a “esquerda socialista”, a China e a Rússia como adversários dos EUA.

“Todos eles pensam que podemos ser intimidados, pontapeados. Devem ficar a saber isto sobre mim: eu não aturo rufias. E quando se pontapeia de volta, dói-lhes mais a eles se estiver a usar sapatos de saltos altos”, afirma Haley, que foi governadora da Carolina do Sul entre 2011 e 2017 antes de ser nomeada embaixadora dos EUA na ONU por Trump, cargo que exerceu durante dois anos.

O anúncio não foi propriamente uma surpresa, uma vez que há já algumas semanas se previa que Haley pudesse avançar. O optimismo em torno da sua candidatura baseia-se nas sondagens que põem em causa o favoritismo de Trump num cenário em que a disputa pela nomeação seja feita entre vários candidatos.

É expectável que nas próximas semanas o número de adversários de Trump pela nomeação republicana aumente. Entre os nomes mais falados estão o do governador da Florida, Ron DeSantis, do ex-vice-Presidente, Mike Pence, do senador Tim Scott, do governador de New Hampshire, Chris Sununu, e do ex-governador do Arkansas, Asa Hutchinson.