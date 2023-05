Ana quer os seus “alunos especiais” cidadãos de “pleno direito”. É a vencedora do Global Teacher Prize

Professora de escola do Bombarral que trabalha com alunos com autismo, trissomias, paralisias e doenças raras é a vencedora do Global Teacher Prize Portugal deste ano. A sua missão é fazê-los felizes.

Quando começou a tirar o curso, Ana Moniz não sabia se se tornaria professora. Era uma carreira difícil, até que algures no percurso foi puxada para o ensino, para o trabalho com "crianças especiais", com as quais trabalha há mais de 30 anos. Passou pelo primeiro decreto-lei, que definia o regime educativo especial, em 1991. "Nessa altura era muito, muito difícil. As escolas estavam muito espalhadas." Até que se "apaixonou" pela área. Especializou-se, foi estudar fora, sempre com um pensamento: olhar para o aluno "numa visão holística". "Eu tenho a responsabilidade de ajudar estes meninos", de olhar para os seus contextos familiares, por vezes desestruturados, pensou.