Professora Ana Moniz, que trabalha com autistas, vence Global Teacher Prize Portugal

O prémio é a versão nacional do Global Teacher Prize, uma iniciativa em mais de 120 países. Ana Moniz trabalha com cerca de 126 alunos do pré-escolar ao 12.º ano, no Bombarral.

A professora Ana Moniz, que trabalha com autistas no Bombarral, venceu a edição 2023 do Global Teacher Prize Portugal, prémio que distingue o desempenho de docentes, anunciou na sexta-feira o presidente honorário do júri, o pediatra Mário Cordeiro.

Ana Moniz, professora de educação especial, trabalha com cerca de 126 alunos do pré-escolar ao 12.º ano, no Agrupamento de Escolas Fernão do Pó, no concelho do Bombarral, em particular com autistas que frequentam o centro de apoio à aprendizagem.

Segundo a organização Mentes Empreendedoras, que promove o Global Teacher Prize em Portugal, no valor de 30 mil euros, a docente contribuiu para "a dinamização de técnicas multissensoriais" e para "a criação de espaços de aprendizagem activos e diferenciadores", como uma quinta pedagógica onde as crianças e os jovens aprendem a ser autónomos fazendo "actividades da vida diária através do contacto com a natureza".

O anúncio da premiada foi feito por Mário Cordeiro numa mensagem em vídeo transmitida na cerimónia de entrega do prémio, em Lisboa, onde Ana Moniz enfatizou que trabalha para que os seus "meninos sejam cidadãos de pleno direito, sejam respeitados e respeitadores, auto-suficientes e empreendedores".

Nuno Gonçalves, educador de infância no Centro Social Paroquial de Chaves, foi distinguido com a menção honrosa para educadores de infância, galardão promovido este ano pela primeira vez.

"Temos de estar todos os dias encantados para encantarmos as nossas crianças", afirmou o premiado, formado em educação especial e coordenador de uma equipa multidisciplinar de apoio à educação inclusiva.

Nuno Gonçalves destacou-se por um projecto para uma educação inclusiva no jardim-de-infância através do brincar, ao organizar, em conjunto com as famílias e a comunidade educativa, diferentes espaços exteriores de brincadeira, sensações e aprendizagem, como circuitos de água e com pneus, horta pedagógica, zona de relaxamento e de música e caixa de areia.

O prémio Global Teacher Prize Portugal é a versão nacional do Global Teacher Prize, uma iniciativa em mais de 120 países que visa reconhecer "os professores que contribuem para a excelência na educação, para a inovação e para a descoberta de novas respostas educativas".