Berlusconi sai do hospital após seis semanas: “Voltei a ganhar”

O antigo primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi teve este sábado alta, após seis semanas internado no hospital San Raffaele de Milão, onde foi tratado a uma infecção pulmonar relacionada com a leucemia crónica de que sofre.

“Foi um período angustiante e difícil, mas depois das trevas, voltei a ganhar”, declarou o senador de 86 anos. Sair do hospital, disse Berlusconi num comunicado, “foi uma emoção incrível, um grande alívio”.

“Acabou o pesadelo”, disse Berlusconi agradecendo “a Deus” e a quem o apoiou no período em que esteve internado: “Nunca me senti sozinho”, declarou. Entre os apoiantes estavam pessoas do seu partido, o Forza Italia, que participa na coligação de Governo, e Berlusconi foi também visitado pela primeira-ministra, Giorgia Meloni.

No inicio do internamento – na primeira semana e meia, Berlusconi esteve nos cuidados intensivos – foi dito que o ex-primeiro-ministro estava hospitalizado por causa de uma infecção pulmonar, e a seguir foi revelado, pela primeira vez, que sofria de leucemia crónica.

Não foi dada qualquer informação sobre quando foi detectada a leucemia, apenas que não é aguda.

Meloni congratulou-se, no Twitter, pela saída de Berlusconi do hospital, declarando que espera pelo político “no campo para travar muitas batalhas juntos”.

“Estamos todos felizes que esteja de regresso a casa, bem-vindo de volta Presidente!”, tweetou Antonio Tajani, o ministro dos Negócios Estrangeiros e o mais importante membro do partido de Berlusconi no Governo de Meloni. Berlusconi, que não faz parte do executivo, tem mantido divisões públicas com Meloni por causa da guerra na Ucrânia – o antigo primeiro-ministro acusa Kiev de provocar a guerra, a líder do executivo mostrou o seu apoio numa visita à capital ucraniana.

Berlusconi foi primeiro-ministro entre 1994 e 95, 2001 e 2006, e 2008 e 2011. O seu último mandato terminou com a sua demissão, com o país à beira de um colapso da economia e um escândalo sexual que ficou conhecido como “bunga bunga” – este ano foi absolvido de acusações de suborno a mulheres para que não revelassem o que se passava nas festas.

Recentemente, a sua saúde tem-se deteriorado, com uma cirurgia cardíaca em 2016 e vários períodos de hospitalização desde que teve covid há três anos.

Durante esta mais recente hospitalização, Berlusconi manteve-se politicamente activo, com dois vídeos em que parecia frágil, mas garantia estar pronto a regressar ao trabalho.

Não há nenhuma indicação de quem poderia substituir Berlusconi à frente do seu partido – nem é claro se este conseguiria manter-se unido sem ele.